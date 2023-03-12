Українські захисники натякають: військовий експерт пояснив появу манекена солдата РФ на кордоні з Білоруссю

Поява манекена солдата російської армії на кордоні з Білоруссю, якого українці назвали Валерою, означає попередження, натяк прикордонників України.

Про це сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

“Насправді це манекен російського солдата, якого українці назвали Валерою. Ба більше, білоруські прикордонники скаржаться на, скажімо так, певну поведінку українських прикордонників. На що в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) їм відповіли, що українські захисники не лякають, а натякають, показуючи можливі сценарії безпосередньої участі білоруських військових у можливій інтервенції проти нашої країни. Тому до таких речей треба ставитися з розумінням, я маю на увазі манекена Валеру”, — пояснив Снєгирьов.

Тож. українські захисники не залякують білоруську армію манекеном мертвого російського солдата, як заявив раніше офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов, а попереджають.

Нагадаємо, раніше прикордонники РБ заявили про "моральний тиск" щодо встановленого манекена повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого прикордонники України назвали Валерою.

Читайте також: