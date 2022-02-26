Українські заробітчани з ЄС повертаються додому воювати з Росією — іноЗМІ

Данські журналісти поспілкувалися з українцями, які працювали у Данії, але зібралися додому відбивати російську навалу.

Заробітчани, які проживали у країнах ЄС, повертаються до України, щоб воювати проти окупантів.

Про це пишуть закордонні ЗМІ.

На відео двоє українців, які пакують речі в багажник і збираються виїжджати з Данії, де працювали. Кажуть, не можуть з-за кордону спостерігати за війною, тож і самі рвуться в бій. У групах українців, які у Польщі, теж дають такий клич. Чоловіки, які були на заробітках чи проживали там, гуртуються і вертаються захищати Україну.

"Я повертаюся до України, бо почалася війна з Росією. Мої друзі та сім’я там, і вони у великій небезпеці", — каже один із заробітчан і наголошує, що його обов'язок — захищати рідну країну.