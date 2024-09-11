Українських дітей можуть не пустити до Польщі: без яких документів прикордонники заборонять в'їзд

Громадяни України можуть подати низку документів на перебування дітей до 13-річного віку на території Польщі. Це дасть їм змогу повторно в'їжджати в цю країну.

Якщо українська дитина до 13 років, у батьків якої змінився статус легального перебування на території країни ЄС, не має доступу до електронних документів Diia.pl, на кордоні їй можуть заборонити в'їзд до Польщі.

Про це пишуть у фонді Right to Protection Poland із посиланням на пояснення прикордонної служби правил щодо дітей до 13 років, передає "УНІАН".

За словами фахівців, якщо у батьків змінився статус легального перебування на території країни ЄС, наприклад, вони отримали посвідку на тимчасове проживання "карту побиту", дитина може втратити доступ до застосунку Diia.pl, без якого перетнути кордон Польщі не стане можливим.

"Цій категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному додатку Diia.pl. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документу Diia.pl не дає права громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі до інших країн Шенгенської угоди", - прокоментували ситуацію у прикордонній службі.

До 13-річного віку діти не можуть самостійно зареєструватися в Diia.pl, оскільки "довірений профіль" (profil zaufany) оформляється тільки з 13 років, за даними відомства.

Також повідомляють, що від 1 липня 2024 року набули чинності оновлені положення спецзакону, де вказано, що українці можуть подати низку документів на перебування дітей до 13-річного віку на території Польщі. Це дасть їм змогу повторно в'їжджати в цю країну.

Тим часом у Німеччині розгорівся скандал через надання притулку українцям. Там змінилися правила для біженців з України, які стосуються допомоги.

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