Українських контрабандистів з літком затримали у Молдові, їм загрожує тюремне ув'язнення

Українських контрабандистів з літком затримали у Молдові, їм загрожує тюремне ув'язнення

Зараз правоохоронці України і Молдови з'ясовують всі обставини правопорушення.

Українські та молдавські прикордонники в ніч проти вівторка затримали двох українців і одного білоруса, які порушували повітряний простір трьох країн заради контрабанди тютюнових виробів.

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Повітряне судно українські прикордонники спільно з молдовськими колегами затримали сьогодні вночі... Прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками за майже десять кілометрів від населеного пункту Сокиряни Новодністровського району (Україна) на околиці населеного пункту Ґрозниця, Бричанського району (Республіка Молдова) виявлено АН- 2 українського походження, легковий автомобіль молдавської реєстрації і групу осіб, яка обслуговувала літак", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що правоохоронці затримали трьох чоловіків - двох громадян України, жителя Києва та Чернівців, а також громадянина Білорусі. Також виявили та вилучили засоби навігації, які використовували злочинці.

Наразі контрабандистам загрожує тюремне ув'язнення відповідно до чинного законодавства Молдови.

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