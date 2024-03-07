Українських військових навчатимуть в ЄС: стало відомо, скільки бійців пройдуть підготовку і коли повернуться

Євросоюз та його держави-члени вкотре наголосили, що Росія повинна негайно припинити війну проти України та "повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

До кінця літа 2024 року підготовку на території країн-членів Євросоюзу пройдуть 60 тисяч українських військовослужбовців у межах Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, що озвучили під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, пише "Укрінформ".

Таке співробітництво є найбільшою військовою місією в історії Європейського Союзу.

"До кінця літа цього року 60 тисяч українських військових пройдуть підготовку на території країн-членів ЄС", - йдеться у заяві.

Також було повідомлено, що станом на сьогодні ЄС та держави-члени мобілізували для України понад 28 млрд євро військової допомоги як летальної, так і нелетальної.

У заяві також міститься запевнення, що ЄС та держави-члени "продовжуватимуть задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включаючи постачання терміново необхідних боєприпасів і ракет".

"Наша відданість Україні залишається непохитною. ЄС та його держави-члени єдині та стійкі у своїй рішучій підтримці, будь-то політична, фінансова, економічна, гуманітарна, військова чи дипломатична підтримка", - зазначається у заяві.

Зазначимо, що до складу Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) не входять Угорщина, Австрія, Хорватія, але їхні інструктори також беруть участь у підготовці.

Тим часом у Пентагоні припустили, що відбуватиметься у разі замороження війни в Україні. Зокрема, там повіомили, що в окупації українці зіткнулися з репресіями, затриманнями, тортурами та зникненнями".

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