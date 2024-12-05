Українським біженцям потрібно допомогти знайти роботу, або повернутися на батьківщину — Шольц

Він заявив, що у Німеччині багато біженців перебувають довгий час і не намагаються шукати роботу.

Українських біженців у Німеччині потрібно переконувати шукати роботу, або допомогти їм повернутись назад до України.

Про це заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц, інформує ntv.

"Занадто багато хто з них перебуває тут, так би мовити, вже дуже довго, і їм слід почати працювати вже зараз", - сказав Шольц.

Він заявив, що Німеччина повинна забезпечити, щоб якнайбільше біженців з України знайшли роботу після вивчення мови. Шольц сказав, що обговорив дане питання з президентом Україні Володимиром Зеленським.

"Він (Зеленський - ред.) щойно сказав мені, що хоче спільно створити українське відомство в Німеччині та Польщі, яке підтримуватиме українців або у поверненні, або у пошуку роботи в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським біженцям у Словаччині зменшили допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, що дедалі більше українських біженців хочуть залишитися у Німеччині.

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