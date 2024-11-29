Українським біженцям у Словаччині зменшили допомогу: що відомо

Зміни у розмірі допомоги не будуть стосуватися лише вразливих соціальних груп.

У Словаччині ухвалили поправки до імміграційних законів, які зменшують державну підтримку для українських біженців від 1 березня 2025 року.

Про це повідомляє видання Spectator.

Змінами в законодавстві обмежено строк перебування в пунктах тимчасового розміщення біженців до 60 днів (замість теперішніх 120 днів). Окрім того, допомога на проживання буде надаватися лише протягом перших 60 днів після приїзду.

Ці зміни не будуть стосуватися лише вразливих соціальних груп - пенсіонерів віком понад 65 років, дітей до п'яти років та їхніх опікунів.

Заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе пояснив нововведення тим, що більшість українських біженців знаходять роботу та житло протягом двох місяців після прибуття, а ці зміни дозволять заощадити до 2 млн євро.

Водночас депутати від опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” критикують це рішення, наголошуючи, що зміни були внесені без консультацій з неурядовими організаціями, які допомагають біженцям.

Нагадаємо, раніше влада департаменту Мерт і Мозель на сході Франції наказала українським біженцям покинути надане державне житло.

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