Українським біженцям у Великій Британії подовжать візи: названо термін

Війна в Україні триває, а тому Велика Британія продовжить надавати притулок тим, хто його потребує. Тому українці отримають 18-місячну візу за новою схемою подовження.

Про це пише Sky News.

Термін дії перших віз, які надавали трирічний дозвіл для перебування у Великій Британії за такими програмами, як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, закінчується в березні 2025 року.

Однак Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що особи за однією з візових схем тепер зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року та мати однакові права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти.

"Ця нова схема подовження візи дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати притулок для тих, хто тікає від конфлікту", – сказав британський міністр кордонів Том Персглов.

Довідка:

Від початку вторгнення РФ до України понад 283 тисячі українців отримали або подовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.

Директорка Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) Ніна Грегорі повідомила, що в країнах Європи на сьогодні перебуває понад 4,1 мільйона українських шукачів притулку.

Вона заявила, що кількість біженців з України продовжує зростати.

Найбільше біженців з України зареєстровано у Німеччині, де на початок жовтня 2023 року перебувало близько 1,17 млн українців. На другому місці Польща, де зареєстровано 957 тис українців.

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