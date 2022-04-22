Українським біженцям в Швейцарії заборонили вибирати місце проживання

Втікачів від війни швейцарська влада буде розселяти у країні відповідно до принципу пропорційності.

У Швейцарії змінили систему розміщення біженців з України. Тепер вони не зможуть самостійно обирати місце проживання, а будуть змушені виконувати вказівки влади.

Про це повідомляє видання swissinfo з посиланням на державний секретаріат з міграції.

Раніше українські біженці мали можливість оселятися там, де забажають. При цьому вони обирали найпопулярніші та найрозвиненіші регіони.

Труднощі з розподілом великої кількості біженців відчувають насамперед Цюріх, Базель і Берн, а також кантон Тичино.

Тепер біженці та швейцарські сім'ї, які їх приймають, не зможуть самостійно приймати рішення щодо розселення осіб, які шукають захисту від війни. Зареєстрованих українських біженців будуть розселяти в країні з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на основі принципу пропорційності.

Водночас українські сім'ї та групи біженців зможуть залишатися разом. Якщо хтось із біженців захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада.

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Від початку війни в Швейцарії було зареєстровано близько 37 000 біженців з України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян.

Всі українські біженці, за винятком кількох людей, вже набули особливого міграційного статусу (посвідка на проживання категорії S), який дозволяє їм шукати роботу та записуватися на мовні курси.

Нагадаємо, уряд Швейцарії ухвалив додаткові санкції проти Москви, які відповідають четвертому пакету обмежень ЄС. Проте Федеральна рада вирішила не припиняти мовлення російських пропагандистів Sputnik і Russia Today.

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