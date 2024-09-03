Український біженець на байдарці спробував втекти від британської поліції через Ла-Манш: подробиці

Український біженець, ймовірно, який переховувався від британської поліції, спробував перетнути Ла-Манш на байдарці, щоб дістатися Франції.

Про це пише The Telegraph.

Спочатку втікача на каяку помітив один із перехожих на південному узбережжі Англії, і рятувальні шлюпки вирушили на його пошуки, проте знайти його не вдалося. Коли біженець досяг середини Ла-Маншу, його підібрало дослідницьке судно Marshall Art, екіпаж якого помітив, як він гребе до їхнього човна.

На той момент судно перебувало у французьких водах, тому українця доставили в Кале, де ним зайнялися місцева влада.

Газета The Telegraph опублікувала розмову між судном Marshall Art та британською і французькою береговою охороною, які намагалися з'ясувати ситуацію. Один із членів екіпажу Marshall Art зв’язався з береговою охороною в Дуврі, щоб запитати, чи відомо їм щось про каякерів у цьому районі. Екіпаж повідомив, що вони помітили каякера приблизно за 300–400 метрів від їхнього судна і додали, що вони перебувають досить далеко посеред Ла-Маншу, сумніваючись, що той мав би бути там за таких погодних умов. Берегова охорона у відповідь зазначила, що їм нічого не відомо про таку активність, і запитала, чи є якісь ознаки лиха.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення на Закарпатті в річці Тиса вже виявили 16 потопельників на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною. Нещодавно рятувальники дістали з води тіло чоловіка в гідрокостюмі, ймовірно, ухилянта, який намагався незаконно перейти до Румунії.

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