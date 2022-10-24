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Український дипломат оцінив ймовірність приєднання Туреччини до антиросійських санкцій

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Український дипломат оцінив ймовірність приєднання Туреччини до антиросійських санкцій

Фото: Associated Press

Складна економічна ситуація в Туреччині змушує президента Ердогана балансувати між вимогами країн Заходу та відносинами з Росією.

Надзвичайний і повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський, який раніше очолював дипломатичний корпус у Туреччині, вважає, що нинішня влада цієї країни не наважиться різко розірвати стосунки з Росією і не буде приєднуватися найближчим часом до санкцій Заходу.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

“Перебуваючи послом у Туреччині і після цього я спостерігав унікальність Ердогана як політика, який вміє обходити гострі кути і створювати такі конфігурації, які, на перший погляд, неможливо уявити. Сьогодні він намагається вирішувати дуже багато завдань, які частково не збігаються з нашим баченням ситуації”, — відзначив український дипломат.

Водночас Сергій Корсунський наголосив, що Євросоюз залишається головним торговельним партнером Туреччини, а США — головною силою НАТО, покидати ж Альянс Туреччина не буде за жодних обставин.

“Санкції — це інше питання, економічна ситуація в Туреччині дуже важка, а там вибори скоро, коли політики завжди вирішують свої внутрішні питання”, — підкреслив дипломат.

Він не припускає ситуації, коли Ердоган в таких умовах наважиться різко погіршити ситуацію в країні, запровадивши санкції проти Росії.

Зокрема, Корсунський пояснює це тим, що російські туристи є суттєвим джерелом доходу для турецьких курортів, а, окрім того, росіяни скупили велику кількість нерухомості в цій країні.

Тому, на його думку, Туреччина до певного моменту намагатиметься дотримуватися балансу, закликаючи до переговорів у дивних форматах та розуміючи водночас, що жодного діалогу не буде.

Сергій Корсунський не бачить такого розвитку подій, за якого Туреччина запровадить санкції проти Росії. Тим західним партнерам, які будуть протискати це питання, ймовірно, пояснюватимуть, що економічна ситуація в Туреччині дуже важка, відбувається девальвація місцевої валюти і потрібно тримати стабільну ситуацію в країні.

Оскільки дестабілізація однієї з провідних країн, які залучені до так званої “української теми”, не потрібна країнам Заходу, таку поведінку Ердогана терпітимуть, щоб не змінити різко чинний баланс сил.

“Будемо сподіватися, що Туреччина буде займати конструктивну позицію — тобто невизнання жодних анексій і допомога нам із тими самими “Байрактарами”. Але треба розуміти, що, найімовірніше, вона не розірве відносини з Росією і не буде запроваджувати санкцій”, - резюмував дипломат.

Нагадаємо, раніше Туреччина передала США, Великій Британії, Німеччині та Франції пропозицію щодо переговорів з Росією стосовно війни в Україні.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2312
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