Український екіпаж намагався вивезти з Сербії понад 12 тонн нафти: подробиці

Тепер вони мають заплатити до сербського бюджету десятки тисяч доларів.

У Сербії в судні під австрійським прапором із українським екіпажем намагалися незаконно перевезти понад 12,6 тисячі літрів нафти. Порушників викрили під час митного контролю на пункті пропуску Велико-Градіште.

Нафтою заповнили так звані баластні баки, які повинні були наповнюватися водою для підтримки рівноваги судна, повідомляє пресслужба Митного управління Сербії.

Тепер порушники мають сплатити до сербського бюджету три мільйони динарів (25,6 тисячі євро). Це сума вартості контрабанди і штрафу.

Раніше ми повідомляли, що влада Брянської області РФ заявила, що нібито безпілотник атакував територію нафтоперекачувальної станції "Новозибків", що належить "Транснєфті". У низці населених пунктів довелося відключити електроенергію.

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