"Український легіон" у Польщі розпочав набір новобранців: скільки заявок надійшло

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті "Українського легіону" або через консульства та посольства.

У польському місті Любліні на базі українського консульства відкрився рекрутинговий центр у межах ініціативи “Український легіон”, яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

“За перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 – через консульські установи. Після їх опрацювання персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад”, — йдеться у повідомленні.

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті "Українського легіону" або через консульства та посольства.

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Консультації та супровід в оформленні надають понад півтора десятка співробітників центру — офіцерів ЗСУ, відряджених з України. Час роботи центру — від 9.00 до 17.00 щоденно, без обідньої перерви.

“На базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК), до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона”, — зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польські партнери – озброєння і техніку.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд.

Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.

“Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців”, — додав Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, раніше очільник польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились брати участь в Українському легіоні у Польщі, виявилась вкрай малою.

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