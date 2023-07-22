Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу: скільки країн відкриті для українців

Україна за рік піднялася на п'ять позицій і займає найвищу сходинку за 18 років існування “рейтингу паспортів”.

У міжнародному рейтингу паспортів, який складає консалтингова компанія Henley & Partners, 2023 року Україна посідає 30 місце. Українці можуть відвідувати без візи (або отримати її після прибуття) 146 країн.

Про це повідомляє “Слово і Діло”, публікуючи інфографіку того, як змінювалося місце України від 2006 року, коли Henley & Partners почала публікувати Індекс паспортів світу.

Минулого року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, український паспорт перебував на 35 місці, українським громадянам були доступні 144 країни світу.

За останні 18 років, відколи існує “рейтинг паспортів”, Україна посідає найвище місце.

У 2006 році український паспорт мав лише 64 місце, без візи можна було поїхати до 32 країн.

Як змінювалося місце України від 2006 року в Індексі паспортів світу / Фото: Слово і діло

В Індексі 2023 року “найсильнішим” виявився паспорт Сінгапуру – громадяни цієї країни можуть їхати без візи (або отримати її після прибуття) до 192 країн.

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На другому місці - Німеччина, Італія та Іспанія (190), на третій сходинці – Австрія, Люксембург, Південна Корея, Фінляндія, Франція, Швеція та Японія (189).

Аутсайдери рейтингу протягом 18 років незмінні - Іран, Ірак, Афганістан, Палестина, Сомалі, ДР Конго, Пакистан та Сирія.

Нагадаємо, за результатами проведеного у Німеччині дослідження, із понад мільйона українських біженців у цій країні 44% хотіли б залишитися тут якнайдовше.

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