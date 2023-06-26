Українського актора жорстоко побили у Дубліні: серед нападників були і дівчата (фото)

23-річний український актор Національного театру імені Лесі Українки потрапив до лікарні, де йому наклали шви на обличчі.

Українського актора Олександра Грекова, який виступав у Театрі Abbey (Національний театр Ірландії) в Дубліні, госпіталізували після жорстокого нападу. Зловмисники розбили йому голову та порізали обличчя скляною пляшкою.

Про це повідомляє The Irish Mirror.

23-річний актор Національного театру ім. Лесі Українки Олександр Греков під час гастролей в Дубліні з українською версією відомої ірландської п’єси "Переклади став жертвою злочинного нападу.

"Олександр вийшов із Abbey Theatre після нашої останньої вистави. Зупинився покурити біля центрального входу. Повз нього проходила група людей. Вони намагалися спочатку витягти сигарету з рота нашого актора та забрати пачку. Олександр спробував вгомонити хлопців та дівчат, а ті почали бити його пляшкою. Вони розбили йому пляшку об голову… Ще якась дівчина його кусала", - розповідає помічниця директора з міжнародної діяльності Національного театру ім. Лесі Українки Анастасія Павленко.

За словами Анастасії, нападників було п’ятеро: двоє чоловіків і три жінки.

Після побиття Грекова терміново доправили в лікарню.

"Ми всі здивовані, тому що думали, що Дублін гарний, але іноді лайно трапляється, це життя. Ми щасливі, що він живий (...) Я побачила кров і діру в його голові, що мене просто шокувало! Я хвилювалася за нього. Це був поганий спосіб завершення гастролей в Ірландії, - додала Анастасія Павленко.

Наразі загальний стан потерпілого стабільний. Він тримається на знеболювальних.

Українського актора Олександра Грекова в Дубліні госпіталізували після жорстокого нападу. Фото: irishmirror

"У нього величезні рани на обличчі", - додала Анастасія.

Вона повідомила, що нападникам було близько 20 років. Також відомо, що їх поки не затримали. За повідомленням поліції, розслідування триває.

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