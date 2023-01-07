Українську станцію в Антарктиді “атакують” пінгвіни: доводиться рити захисні рови (відео)

Жартівливе повідомлення полярники зі станції “Академік Вернадський” опублікували в соцмережі.

Колонія пінгвінів, яка оселилася поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, стала такою великою, що науковцям доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли її оточити.

Відео з таким повідомленням опублікував сисадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко.

На опублікованих кадрах полярник показує на велике скупчення пінгвінів поблизу станції та демонструє рів, завглибшки три метри.

“Звичайно, це жарт, і полярники не збираються оборонятися від навали пінгвінів”, - уточнили учасники експедиції в дописі.

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Про те, чому вони викопали рів і чи справді популяція пінгвінів біля нашої станції суттєво зросла за останні роки, обіцяють розповісти згодом.

“Поки не турбуйтеся: в Антарктиді, найбільш мирному континенті на планеті, все спокійно Чого бажаємо й усій Україні в ці святкові дні”, - завершили допис українські поялрники.

Нагадаємо, раніше з нагоди Дня святого Валентина, якого вважають покровителем закоханих, українські полярники антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували зворушливі світлини пінгвінів під час шлюбного сезону.

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