Українські діти у Британії вивчатимуть рідну мову / © Pexels

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У Великій Британії нарешті може закінчитися гучний багаторічний скандал: британський уряд офіційно попросив пробачення перед українськими дітьми-біженцями, яких у місцевих школах закликали та навіть змушували складати іспити з російської мови. Українські діти отримають можливість вивчати рідну мову та складати з неї іспити у британських школах.

Про це пише The Guardian.

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Скандал у Великій Британії з російською мовою та українськими дітьми нарешті завершиться

Британська міністерка шкільних стандартів Джорджія Ґулд особисто висловила жаль через цю ситуацію та оголосила про запуск державного фінансування для розробки нового іспиту GCSE (загального сертифіката про середню освіту) з української мови.

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Українські діти-біженці, які оселилися у Великій Британії після початку повномасштабної війни, зізнаються, що пропозиції від педагогів вивчати російську і складати з неї іспити сприймалися як справжня образа.

«Багатьох учнів підштовхували до того, щоб вони вивчали російську. Мені справді прикро, що вони опинилися в такій ситуації. Надзвичайно важливо, щоб вони мали доступ до GCSE з української мови», — сказала Джорджія Ґулд.

Новий іспит з’явиться у британських школах з 2028 року. Його розробкою займається екзаменаційна комісія AQA, яка отримала від профільного відомства грант у розмірі 340 тисяч фунтів стерлінгів.

Аби українські діти врешті вивчали українську, а не російську у Великій Британії, довелося багато попрацювати. Цьому рішенню передували роки системного лобіювання з боку українського уряду та громадських організацій, які відстоювали інтереси понад 30 тисяч українських дітей у Британії.

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«Ми глибоко занепокоєні тим, що через відсутність українського GCSE багатьом українським дітям шкільний персонал нав’язує складання GCSE з російської мови», — зверталося МОН України 2024 року.

«Створення GCSE з української мови було одним із прохань українського уряду до нас, а також запитом від громади та молоді. Ми справді пишаємося тим, що можемо це зробити, і пишаємося цим партнерством з урядом України», — додала міністерка шкільних стандартів Великої Британії Джорджія Ґулд.

Вона також заявила, що позиція Великої Британії непохитна: держава стоїть пліч-о-пліч з українцями.

Заступник міністра освіти України Андрій Бутенко висловив подяку британським колегам. У Лондоні є мережа україномовних шкіл. Під час візиту Джорджії Ґулд до однієї з таких оголосили про важливе рішення.

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Ґулд зустрілася з 20-річним Віталієм Андроніком, який раніше розповідав, як на початку повномасштабної війни його змушували складати іспит з російської мови. Хлопець розповів міністерці, що нині це рішення не вплине на його шкільну освіту, але він радий, що інші українські діти тепер не вивчатимуть мову агресора.

Керівниця фонду St Mary’s Trust Інна Григорович, яка домагалася введення іспиту ще від часу анексії Криму, висловила свою радість:

«Досі важко усвідомити, що нам більше не потрібно за це боротися».

Тепер вона планує домогтися введення курсу й для старших класів — рівень A-level. У відповідь на це Джорджія Ґулд зауважила, що поки хочуть впровадити програму GCSE і подивитися, як усе пройде.

Урядовиця визнала, що екзаменатори тривалий час вагалися через невелику кількість потенційних учнів, але запровадити новий предмет вдалося. Посадовиця закликала обирати новий предмет і британських дітей — як знак солідарності з Україною.

Російська мова за кордоном: останні новини

Нагадаємо, голлівудський актор Том Круз під час зустрічі з росіянкою в Сеулі висловив своє захоплення Росією та похизувався знанням кількох слів російською мовою.

Артист згадав свої минулі поїздки до РФ — зокрема візит до Москви в 1987 році, зупинку в Сибіру в 1990-х та приїзд у 2000-х роках перед відкриттям «Большого театру», зазначивши, що йому там дуже сподобалося.

Поки чимало зірок Голлівуду після початку повномасштабної війни в Україні засудили злочини РФ та бойкотують усе російське, Том Круз утримується від публічних заяв щодо російської агресії.

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