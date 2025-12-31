Звільнення українських моряків із піратського полону Фото ілюстративне / © УНІАН

Дев’ятеро членів екіпажу, серед яких двоє українців, були звільнені з піратського полону завдяки спільним зусиллям власника судна та українського посольства.

Про це Департамент консульської служби МЗС України повідомив 31 грудня.

Моряків захопили пірати 3 грудня 2025 року, атакувавши португальське судно у водах Екваторіальної Гвінеї.

Від моменту захоплення моряків українські дипломати спільно з представниками судновласника координували дії для їхнього безпечного повернення. 25 грудня 2025 року полонених успішно звільнили.

Українські дипломати підкреслили, що результат став можливий завдяки оперативній взаємодії та міжнародній підтримці. Моряки пройшли медичний огляд, їхній стан задовільний. Незабаром вони повернуться додому до родин.

Що відомо про напади піратів

Нагадаємо, що напади піратів на торгові судна поблизу африканського узбережжя залишаються серйозною загрозою для судноплавства.

Раніше індійські військово-морські сили та спецпідрозділи відбивали судна у сомалійських піратів та передавали їхніх членів до поліції.

ООН закликає посилити заходи безпеки у цьому регіоні через зростання кількості піратських атак.

Нагадаємо, США готуються захопити більше танкерів з венесуельською нафтою. Раніше стали відомі деталі від Reuters.