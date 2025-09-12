Ухилянти намагаються втекти до Білорусі: у ДПСУ пояснили, що чекає на українців

Кордон з Білорусію / © ДПСУ

Деякі українці намагаються незаконно перетнути кордон із Білоруссю, де вони можуть стати об’єктами впливу з боку Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, попри те, що спроб перетину кордону з Білоруссю менше, ніж на ділянках з країнами ЄС та Молдовою, такі випадки все ж фіксуються.

«Більшість затриманих не обирають цей маршрут самостійно. Їх туди спрямовують злочинні групи, до яких вони звертаються, сподіваючись на допомогу за гроші. Але цей напрямок вкрай небезпечний», — наголосив Демченко.

Він підкреслив, що не може уявити, які ризики чекають на людину, яка потрапить до Білорусі, враховуючи, що ця країна продовжує підтримувати РФ у війні проти України.

Демченко також зазначив, що українська розвідка пильно стежить за спільними навчаннями «Захід-2025» Росії та Білорусі, але наразі активності на кордоні не спостерігається. Речник ДПСУ нагадав, що ризик з боку Білорусі залишатиметься, доки вона перебуватиме під впливом Москви.

За його даними, найчастіше українці намагаються незаконно перетнути кордон із Румунією та Молдовою. Найменше таких спроб фіксується на кордоні з Польщею. З початку 2025 року було викрито 350 злочинних груп, які допомагали «ухилянтам» незаконно перетнути кордон.

