Українським біженкам хочуть дати виплати на дітей та декретні в одній з країн ЄС: деталі

Прапор Чехії

У Чехії на тлі рекордного падіння народжуваності обговорюють можливість розширити доступ українських жінок із тимчасовим захистом до державної батьківської допомоги. Йдеться про виплату на догляд за дитиною до трьох років, яку зараз ця категорія біженців не отримує.

Про це повідомляє Seznam Zprávy.

У Чехії пропонують надати українкам право на так звану батьківську допомогу — державну виплату одному з батьків, який доглядає за дитиною до трирічного віку. Нині люди зі статусом тимчасового захисту не мають доступу до цієї програми.

Розмір такої допомоги становить 350 тисяч чеських крон, або понад 14 тисяч євро.

Частина чеських демографів і соціологів вважає, що розширення виплат на українок могло б частково вплинути на демографічну ситуацію в країні. За їхніми словами, у Чехії перебуває багато українок у репродуктивному віці, однак через нестабільний статус і невпевненість у майбутньому вони рідше наважуються народжувати дітей.

“У нас є багато жінок з України в найактивнішому репродуктивному віці. Було б добре їх мотивувати цими виплатами”, — зазначив аналітик Демографічного інформаційного центру.

Соціолог Даніель Прокоп також заявив, що для українських біженок у Чехії важливим кроком могла б стати можливість користуватися декретною відпусткою.

“Найбільше допомогло б, якби біженці з України мали декретну відпустку”, — сказав він.

За даними МВС Чехії, у країні лише зі статусом тимчасового захисту проживають 155 815 українок віком від 18 до 65 років. До повномасштабної війни Росії проти України в Чехії проживало близько 85 тисяч українських жінок і дівчат різного віку.

Водночас у Чеському статистичному управлінні зазначають, що народжуваність серед іноземок у середньому нижча, ніж серед чеських жінок. Особливо це стосується українок, яких серед іноземних громадян у Чехії найбільше.

Представники української громади пояснюють це насамперед нестабільністю. Українці в Чехії змушені щороку продовжувати тимчасовий захист і не завжди мають упевненість, що зможуть залишатися в країні на довгий термін.

Водночас офіційного законопроєкту щодо надання українкам доступу до батьківської допомоги наразі не подавали. Тема вже звучала у політичних дискусіях напередодні виборів у Чехії.

Правила для українських біженців у ЄС змінюються

На тлі дискусій у Чехії інші країни Євросоюзу також переглядають правила для українців із тимчасовим захистом.

Зокрема, у Польщі від 27 квітня змінився порядок подання документів для легалізації проживання та роботи іноземців. Заявки на тимчасовий або постійний дозвіл на проживання, а також на статус довгострокового резидента ЄС потрібно буде подавати лише в електронному вигляді через оновлену систему MOS 2.0. Паперові документи після встановленого строку залишатимуться без розгляду.

У Бельгії українські біженці мають отримати податковий номер NISS/NN. Він потрібен для роботи, ведення бізнесу, відкриття банківського рахунку, сплати податків і доступу до медичної допомоги.

