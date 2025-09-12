ТСН у соціальних мережах

Українським біженцям буде складніше отримати допомогу в Польщі: Сейм ухвалив закон

Польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці, які отримують допомогу.

Українські біженці в Польщі

У п’ятницю, 12 вересня, польський Сейм ухвалив закон, яким передбачено, що виплату соціальної допомоги отримають тільки ті біженці з України, які працевлаштовані в Польщі. Виняток становитимуть люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РАР.

Згідно із законом, право на виплати так званої допомоги 800+ отримають тільки ті іноземці, заробіток яких становитиме щонайменше 50% мінімальної заробітної плати (тобто 2333 злотих брутто).

Польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці, і якщо виявиться, що в якомусь місяці біженець не працював, то виплата буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Також у Польщі буде обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров’я дорослими громадянами України — зокрема лікувальну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року — термін дії відповідного рішення Ради ЄС.

Проєкт цього закону був розроблений після вето президента Кароля Навроцького, який обґрунтував своє рішення, серед іншого, тим, що допомога 800+ має бути доступна лише для українців, які працюють у Польщі.

До закону не було включено поправки, які пропонувала правоконсервативна партія «ПіС» — посилення покарання за незаконний перетин кордону, запровадження покарання за пропаганду «бандерівської ідеології», збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця громадянином Польщі.

Закон було ухвалено незначною більшістю — його підтримали 227 депутатів, 194 були проти, а семеро утрималися.

Нагадаємо, після вето Навроцького уряд підготував новий законопроєкт, покликаний заохотити біженців бути корисними для країни, яка надає їм прихисток.

