Українським біженцям приготуватися: Польща змінює правила виплат "800+"

Уряд Польщі розробляє масштабні зміни до програми підтримки сімей «800+», які мають спростити життя мільйонам отримувачів. Головна новація — автоматичне поновлення виплат без необхідності щороку подавати нову заяву.

Про це пише in Poland.

У Польщі планують оновити державну програму підтримки сімей «800+». За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, зміни можуть запрацювати від 1 червня 2027 року, а сам законопроєкт мають розглянути у другому кварталі 2026-го.

Програма «800+» в Польщі — які зміни очікуються

Головним нововведенням у програмі «800+»стане автоматичне подовження виплат без щорічного подання заяв. Необхідні дані для цього братимуть із системи Управління соціального страхування (ZUS).

Водночас батькам або опікунам потрібно буде звернутися із заявою лише один раз — під час першого оформлення допомоги на дитину. У разі змін у сім’ї передбачено можливість оновлення інформації.

Крім того, у проєкті уточнюється перелік осіб, які можуть претендувати на виплати. Зокрема, таке право можуть отримати ті, хто має постійну опіку над дитиною за рішенням суду.

Запропоновані зміни мають спростити процедури та зменшити адміністративне навантаження як для громадян, так і для державних структур.

Уряд наголошує, що реформа спрямована на підвищення ефективності системи та скорочення витрат завдяки цифровізації процесів.

Водночас до впровадження нових правил діє чинний порядок: для безперервного отримання допомоги батьки мають подавати заяви у визначені терміни, зокрема до 30 квітня на наступний розрахунковий період.

До слова, українці в Польщі, які отримали PESEL UKR без закордонного паспорта, повинні оновити дані до 31 серпня 2026 року, звернувшись до управління гміни з чинним документом. Ігнорування цієї вимоги призведе до втрати статусу UKR, права на роботу та легального перебування. Також необхідно актуалізувати інформацію в разі зміни прізвища чи отримання нового паспорта, що критично для оформлення карти побиту CUKR.