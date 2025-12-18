Українським біженцям у Німеччині загрожує втрата допомоги з безробіття

Українські біженці у Німеччині / © ТСН

Реклама

Уряд Німеччини схвалив масштабну реформу соціальної системи, яка передбачає скасування Bürgergeld (виплат із безробіття) у його поточному вигляді. Відтепер Jobcenter (центр зайнятості) отримає право повністю припиняти виплати за ігнорування зустрічей, а вимоги до заощаджень отримувачів стануть значно суворішими.

Про це повідомляє DW.

На засіданні 17 грудня кабінет міністрів схвалив законодавчу ініціативу міністерки праці Бербель Бас, яка передбачає запровадження нової системи базової соціальної допомоги. Для близько 5,5 млн громадян, які нині отримують Bürgergeld, це означатиме суттєве посилення умов і контролю.

Реклама

До останнього моменту в уряді точилися гострі дебати щодо можливості повного припинення виплат у разі порушення правил. Згідно з запропонованими змінами, центри зайнятості зможуть повністю зупиняти виплати, якщо отримувач без поважних причин тричі не з’явиться на заплановані зустрічі до Jobcenter або буде недоступним для зв’язку. У разі двох пропущених візитів без пояснень розмір допомоги може бути зменшений на 30%.

Під ризиком опиняється й компенсація витрат на житло. Водночас заявнику гарантуватимуть можливість надати пояснення — телефоном або під час особистої зустрічі. Особи з психічними захворюваннями будуть захищені від повного припинення соціальних виплат.

Реформа також змінює підхід до врахування майнового стану одержувачів. Законопроєкт передбачає скасування фіксованого пільгового періоду, коли власні заощадження не бралися до уваги. Надалі заявники з істотними фінансовими накопиченнями спершу повинні будуть використовувати власні кошти, перш ніж претендувати на державну підтримку. Обсяг захищених заощаджень залежатиме від віку, а витрати на житло визнаватимуться лише в обмеженому розмірі.

Головним пріоритетом роботи центрів зайнятості стане працевлаштування отримувачів допомоги. Водночас можливість перенавчання або перекваліфікації збережеться, якщо саме такий шлях визнають доцільнішим. Усі заходи підтримки мають бути зафіксовані в індивідуальному плані співпраці, погодженому між Jobcenter та отримувачем виплат.

Реклама

Попри реформу, розміри виплат залишаться незмінними. Самотні особи та батьки-одинаки, як і раніше, отримуватимуть 563 євро на місяць. Для людей у партнерстві сума становитиме 506 євро, для неповнолітніх — від 357 до 451 євро, додатково передбачена надбавка у 20 євро. Держава й надалі покриватиме орендну плату за житло разом із комунальними послугами та витратами на опалення в межах установлених норм.

Для набуття чинності запропоновані урядом зміни мають ще отримати схвалення Бундестагу. Водночас опозиція вже різко розкритикувала реформу, а всередині Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до керівної «великої коаліції», також спостерігається помітний спротив. Заплановано, що реформа почне діяти від 1 липня 2026 року.

Нагадаємо, у листопаді уряд Німеччини ініціював масштабне скорочення соціальної підтримки для українців, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року. Замість виплат Bürgergeld у розмірі 563 євро, біженці отримуватимуть 441 євро згідно із законом про пошук притулку, водночас норми діятимуть заднім числом. Нові правила також зобов’язують біженців спершу використовувати власні активи та активно шукати роботу під загрозою подальшого урізання допомоги.