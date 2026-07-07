Українським біженцям в Європі нагадали про важливий документ: без нього можна залишитись без допомоги

Біженці / © Getty Images

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Для українців, які переїхали до Нідерландів після початку повномасштабної війни та отримали тимчасовий захист, одним із найважливіших документів є Burgerservicenummer (BSN). Саме цей персональний номер відкриває доступ до офіційного працевлаштування, медицини, банківських послуг, освіти та більшості державних сервісів.

Про це пише «Ukraine puls».

BSN — це унікальний особистий ідентифікаційний номер, який присвоюють кожному жителю Нідерландів після внесення до Бази персональних даних (BRP).

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Без цього номера неможливо офіційно працювати, оформити медичне страхування, отримати державні виплати, відкрити банківський рахунок чи зареєструватися в електронних сервісах держави.

Як отримати BSN

Українці з тимчасовим захистом оформлюють BSN у муніципалітеті (gemeente) за місцем проживання.

Спочатку необхідно записатися на прийом через сайт місцевого муніципалітету або звернутися до спеціального центру реєстрації українців. У великих містах, зокрема Амстердамі, Роттердамі, Гаазі та Утрехті, працюють окремі пункти для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Під час реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, підтвердження місця проживання, а також документи дітей, якщо вони реєструються разом із батьками.

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Після внесення даних до BRP номер BSN зазвичай присвоюють у той самий день або протягом кількох робочих днів. У деяких випадках його надсилають поштою.

Після отримання номера українець може офіційно працевлаштуватися, адже роботодавець використовує BSN для нарахування зарплати, сплати податків та соціальних внесків.

Також номер потрібен для оформлення житлових, медичних і сімейних субсидій через податкову службу Нідерландів.

BSN необхідний для оформлення медичного страхування або отримання покриття витрат на лікування через систему CAK. Без нього більшість банків, серед яких ING, ABN AMRO, Rabobank та Bunq, не відкривають рахунки.

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Крім того, номер потрібен для зарахування дітей до школи, вступу до закладів професійної чи вищої освіти, а також на мовні курси.

Після отримання BSN можна зареєструвати DigiD — електронний цифровий ідентифікатор, який дозволяє користуватися державними онлайн-сервісами, переглядати медичну інформацію, подавати податкові декларації та взаємодіяти з органами влади.

Фактично BSN є основним документом для інтеграції в життя Нідерландів. Чим швидше українці зареєструються в муніципалітеті та отримають цей номер, тим швидше зможуть офіційно працювати, користуватися медичними послугами, відкривати банківські рахунки й отримувати державну підтримку.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, у Німеччині поховання — дорога та суворо врегульована процедура. На церковних цвинтарях місце коштує близько 2000 євро, але вимагає членства в церкві та сплати податків і внесків. На муніципальних кладовищах оренда ділянки на 20–30 років коштує від 800 до 3000 євро. Після закінчення терміну могилу можуть знести. Родичі зобов’язані доглядати за могилою, інакше адміністрація виставить рахунок. Багато німців викуповують місця заздалегідь.

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Також, у Польщі з 1 липня набули чинності нові правила проживання для українських біженців. Тепер значно звужено коло осіб, які мають право на безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення. Зміни найбільше вдарять по літніх людях, особах з інвалідністю та інших вразливих категоріях.

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