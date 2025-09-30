Український бойовий дрон виявили у Туреччині: подробиці (фото)

Український морський дрон Magura, який знайшли на узбережжі Туреччини 30 вересня 2025 року. Джерело: kuzeyekspres.com.tr / © Український мілітарний портал

У ніч на 30 вересня біля узбережжя Туреччини був виявлений український морський дрон Magura.

Про це пише турецьке видання KuzeyEkspres.

Апарат помітили рибалки неподалік міста Трабзон. Рибалки прив’язали підозрілий об’єкт до свого човна та відбуксирували його до берега, після чого одразу ж повідомили про знахідку берегову охорону.

Зважаючи на потенційну небезпеку (ймовірність наявності вибухівки), дрон переправили у порт Йороз. Влада Туреччини негайно обмежила доступ цивільного населення до прилеглої території для забезпечення безпеки.

Турецькі медіа оприлюднили фотографії відносно неушкодженого морського дрона Magura, який Україна використовує для ураження російських військових цілей. Варто зазначити, що це не перший випадок, коли хвилі Чорного моря виносять бойові дрони на турецьке узбережжя. Подібний інцидент із дроном на базі гідроциклу вже траплявся у 2024 році.

