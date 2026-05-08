Український морський дрон знайшли біля берегів Греції

У територіальних водах Греції біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено український морський дрон Magura V3.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini з посиланням на заяву офіційних осіб.

Попередні дані свідчать про те, що безпілотне судно було оснащене детонаторами, але не містило вибухівки.

Безпілотник Magura V3 виявили рибалки поблизу мису Дукато в прибережній печері, і, як повідомляється, його двигун все ще працював. Судно було оснащене передовими технологіями, включаючи антени та системи зв’язку, що викликало негайне занепокоєння.

Рибалки закріпили плавзасіб і відбуксирували його до порту Василікі, де його передали грецькій береговій охороні.

Наразі розглядається кілька сценаріїв щодо призначення дрона. Один із напрямків розслідування припускає можливість його використання контрабандистами, які займаються незаконним обігом наркотиків.

Слідчі також не виключають зв’язку із запланованими українськими атаками, спрямованими на судна, пов’язані з «тіньовим флотом» Росії, який використовується для транспортування російської нафти в обхід західних санкцій.

У виданні нагадали, що у грудні російський танкер «Кенділ» став мішенню нападу, а в березні російський танкер «Арктик Метагаз» зазнав значних пошкоджень внаслідок вибуху на південному сході Мальти.

