Український військовий влаштував гучний перформанс у павільйоні РФ на Венеційській бієнале-2026 (відео)

Юрій Грузінов на Венеційській бієнале.

Український кінооператор і військовослужбовець Юрій Грузінов відвідав павільйон Росії на Венеційській бієнале-2026 із блокнотом, що має назву «Список п*дарасів». Акція відбулася на тлі протестів активістів Femen та Pussy Riot біля будівлі країни-агресорки.

Про візит військового повідомила культурна менеджерка Катерина Тарабукіна на своїй сторінці у Facebook.

Під час огляду російського павільйону Грузінов робив нотатки в блокноті, ідентичному тому, який раніше був помічений у кабінеті керівника Офісу президента України.

«Щось відбувається в Російському павільйоні на Венеційській бієнале», — написала Тарабукіна.

Перформанс викликав схвальну реакцію серед представників української культури. Зокрема, подію прокоментували письменниця Тетяна Власова, акторка Ірма Вітовська-Ванца, а також режисери Олесь Санін та Ірина Цілик.

Водночас із візитом Грузінова біля російського павільйону відбувся спільний протест активісток руху Femen та представників групи Pussy Riot.

Що відомо про Юрія Грузінова

Юрій Грузінов — документаліст, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (2018). Він працював над низкою знакових фільмів про Революцію Гідності та війну, серед яких Winter on Fire, «Перша сотня» та «Сильніше, ніж зброя».

У березні 2014 року під час окупації Криму оператор потрапив у полон до проросійських бойовиків, де провів кілька днів. У 2019 році він офіційно отримав громадянство України. Наразі митець перебуває в лавах Сил оборони України.

