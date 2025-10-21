Українці готували підпал "Нової пошти" в Румунії: розвідка назвала замовника

«Нова пошта» / © УНІАН

Реклама

Румунська розвідка спільно з правоохоронцями та іноземними партнерами затримала двох громадян України, які, за даними слідства, виконували завдання російських спецслужб і готували підпал штаб-квартири «Нової пошти» в Бухаресті.

Про це повідомили в румунській розвідці.

За інформацією відомства, українці прибули до Румунії з Польщі та доставили до офісу компанії посилки із запальними речовинами.

Реклама

У повідомленні зазначається, що всередині посилок були GPS-пристрої та запалювальні елементи, які можна було активувати дистанційно.

За підозрюваними, яких координували російські куратори, румунські спецслужби стежили 14-15 жовтня.

«Залучення власних команд та спеціалізованих ресурсів дозволило негайно ідентифікувати запальні посилки, підірвати їх та запобігти навмисному або випадковому ініціюванню пристроїв», — заявили розвідники.

Наразі триває розслідування, у якому беруть участь партнери Румунії. За даними спецслужб, затримані українці можуть бути частиною ширшої мережі диверсантів, які діють у європейських країнах під контролем російських спецслужб.

Реклама

Нагадаємо, у Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, які на замовлення російської розвідки намагалися організувати канал перевезення вибухівки на Батьківщину. Ці затримання є частиною операції, в межах якої Польща заарештувала 55 агентів РФ.