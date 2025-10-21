- Дата публікації
Українці готували підпал "Нової пошти" в Румунії: розвідка назвала замовника
За даними слідства, українці готували підпал штаб-квартири компанії «Нова пошта» в Бухаресті на замовлення російських спецслужб.
Румунська розвідка спільно з правоохоронцями та іноземними партнерами затримала двох громадян України, які, за даними слідства, виконували завдання російських спецслужб і готували підпал штаб-квартири «Нової пошти» в Бухаресті.
Про це повідомили в румунській розвідці.
За інформацією відомства, українці прибули до Румунії з Польщі та доставили до офісу компанії посилки із запальними речовинами.
У повідомленні зазначається, що всередині посилок були GPS-пристрої та запалювальні елементи, які можна було активувати дистанційно.
За підозрюваними, яких координували російські куратори, румунські спецслужби стежили 14-15 жовтня.
«Залучення власних команд та спеціалізованих ресурсів дозволило негайно ідентифікувати запальні посилки, підірвати їх та запобігти навмисному або випадковому ініціюванню пристроїв», — заявили розвідники.
Наразі триває розслідування, у якому беруть участь партнери Румунії. За даними спецслужб, затримані українці можуть бути частиною ширшої мережі диверсантів, які діють у європейських країнах під контролем російських спецслужб.
Нагадаємо, у Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, які на замовлення російської розвідки намагалися організувати канал перевезення вибухівки на Батьківщину. Ці затримання є частиною операції, в межах якої Польща заарештувала 55 агентів РФ.