ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Українці готували підпал "Нової пошти" в Румунії: розвідка назвала замовника

За даними слідства, українці готували підпал штаб-квартири компанії «Нова пошта» в Бухаресті на замовлення російських спецслужб.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
«Нова пошта»

«Нова пошта» / © УНІАН

Румунська розвідка спільно з правоохоронцями та іноземними партнерами затримала двох громадян України, які, за даними слідства, виконували завдання російських спецслужб і готували підпал штаб-квартири «Нової пошти» в Бухаресті.

Про це повідомили в румунській розвідці.

За інформацією відомства, українці прибули до Румунії з Польщі та доставили до офісу компанії посилки із запальними речовинами.

У повідомленні зазначається, що всередині посилок були GPS-пристрої та запалювальні елементи, які можна було активувати дистанційно.

За підозрюваними, яких координували російські куратори, румунські спецслужби стежили 14-15 жовтня.

«Залучення власних команд та спеціалізованих ресурсів дозволило негайно ідентифікувати запальні посилки, підірвати їх та запобігти навмисному або випадковому ініціюванню пристроїв», — заявили розвідники.

Наразі триває розслідування, у якому беруть участь партнери Румунії. За даними спецслужб, затримані українці можуть бути частиною ширшої мережі диверсантів, які діють у європейських країнах під контролем російських спецслужб.

Нагадаємо, у Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, які на замовлення російської розвідки намагалися організувати канал перевезення вибухівки на Батьківщину. Ці затримання є частиною операції, в межах якої Польща заарештувала 55 агентів РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie