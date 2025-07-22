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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Українці масово прориваються до ЄС із фальшивими правами водіїв вантажівок – Bild

Польські прикордонники фіксують зростання кількості підроблених прав категорії C серед українців.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кордон з Польщею

Кордон з Польщею / © Getty Images

Українські чоловіки все частіше намагаються виїхати за кордон, використовуючи підроблені водійські посвідчення категорії C.

Про це йдеться у внутрішньому звіті німецьких спецслужб, з яким ознайомилося видання BILD.

За даними джерела, польські прикордонники дедалі частіше виявляють підроблені документи саме у громадян України призовного віку, які прибувають із території України. Йдеться про посвідчення водія на вантажівки — категорії C, що, відповідно до українського законодавства, може слугувати підставою для звільнення від мобілізації.

З моменту введення воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть залишати країну лише за наявності спеціального дозволу. Українські прикордонники отримали чіткі інструкції щодо недопущення виїзду військовозобов’язаних — у разі порушень їм можуть загрожувати дисциплінарні заходи аж до відправки на фронт.

У документі також зазначено, що справжні водії вантажівок, які працюють у міжнародних транспортних компаніях, вважаються необхідними для забезпечення постачання, зокрема гуманітарних і військових вантажів. Водночас у Посольстві України в Німеччині уточнюють: одного лише водійського посвідчення категорії C недостатньо.

“Водій категорії C має бути працевлаштованим у міжнародній транспортній компанії, мати чинну ліцензію на міжнародні перевезення, зареєстрованим у системі “Резерв+” та отримати офіційний дозвіл на виїзд”, — відповіли в дипустанові на запит BILD.

Скільки саме українців змогли незаконно перетнути кордон за підробленими документами, точно невідомо. За офіційною статистикою, у 2024 році польські прикордонники відмовили у в’їзді 498 українцям призовного віку. У першій половині 2025 року ця цифра склала 118 осіб.

У посольстві України наголошують, що масового характеру ця проблема не має:

“Так звана незаконна втеча — не масове явище. Переважна більшість чоловіків призовного віку виїжджає за межі України на законних підставах, маючи всі необхідні дозволи”, — зазначили дипломати.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що з України виїжджає більше людей, ніж повертається. Вперше за рік кількість українських мігрантів у Європі знову почала зростати. Експерти пояснили, чому повернення на батьківщину сповільнилося.

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