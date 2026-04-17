Українці масово вступають до польських вишів: які спеціальності популярні

Кількість українських абітурієнтів у польських закладах вищої освіти продовжує зростати, перевищивши позначку у 50 тисяч осіб. Найпопулярнішими напрямами серед молоді залишаються менеджмент і логістика, що зумовлено високим попитом на таких фахівців на європейському ринку праці.

Про це повідомила експертка з європейської освіти Алла Бердник для «Київ24».

Популярні спеціальності в Польщі для українців

За словами експертки з європейської освіти Алли Бердник, вибір логістики та менеджменту є стратегічним для студентів, оскільки ці галузі пропонують широкі можливості для кар’єрного старту. Окрім управлінських спеціальностей, абітурієнти активно вступають на IT-факультети та вузькопрофільні технічні напрями.

Вона зазначає, що важливою перевагою навчання у Польщі є міжнародне визнання диплома, який котирується в усіх країнах Європейського Союзу та Канаді. Це дозволяє випускникам реалізувати себе як на міжнародному рівні, так і після повернення до України.

Алла Бердник додала, що менеджмент у Польщі сприймається як універсальна управлінська професія, затребувана в усіх секторах економіки — від малого бізнесу до міжнародних корпорацій.

«Є менеджери топ, наприклад, у великих фірмах. Є менеджери середньої ланки, тобто так само у фірмах задіяні. Є менеджери з продажу. Є менеджери в малесеньких фірмах», — пояснює вона.

Вона додає, що універсальність таких професій полегшує адаптацію знань до українських реалій.

«Це означає, що ті діти, які обирають отакі більш, скажімо, узагальнені професії, мають змогу, повернувшись до України, до прикладу, якщо у них виникає таке бажання, працювати саме в нашій державі після європейської освіти, це також можна. І вони зможуть застосувати свої знання, застосувати так само й тут», — зазначила Бердник.

Які виникають труднощі для українських студентів

Експертка зазначила, що водночас існують галузі, навчання в яких вимагає значно більших зусиль і вільного володіння польською мовою. До таких належать правознавство та медицина. За її спостереженнями, медичні напрямки в Польщі складні як для вступу, так і для опанування.

Бердник зауважила, що динаміка вступу українців до польських університетів демонструє стабільне зростання. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в Польщі навчалося близько 40 тисяч студентів з України, то наразі ця цифра наблизилася до 50 тисяч.

Основними чинниками вибору сусідньої країни залишаються територіальна близькість, подібність мов та можливість отримання європейського диплома за відносно доступну вартість.

Також в Україні очікують подальшого здорожчання контрактного навчання у вишах. Як зазначив заступник міністра освіти Микола Трофименко, 2025 року вартість навчання на контрактній формі вже підвищилася майже на 30%, і така динаміка, ймовірно, збережеться і наступного навчального року.