Українці масово залишають одну з країн ЄС: що сталося

З 89 тисяч українців в Естонії залишилося лише 25 тисяч. Пані посол Аннелі Кольк пояснила причини відтоку та що відбувається з біженцями з України.

Українці виїжджають з Естонії / © ТСН.ua

Естонія, яка від початку повномасштабної війни стала одним із ключових партнерів України, поступово фіксує зменшення кількості українських біженців. Частина з них повертається додому або переїжджає до інших країн Європи.

Про це розповіла пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв’ю «Главкому».

За її словами, в перші місяці великої війни Естонія прийняла близько 89 тисяч громадян України. Однак з часом ця цифра суттєво скоротилася.

«На початку повномасштабного вторгнення до нас приїхало приблизно 89 тисяч українців. Зараз їх залишилося близько 25 тисяч — частина повернулася до України або поїхала до інших країн Європи», — зазначила дипломатка.

Попри відтік Естонія продовжує створювати комфортні умови для тих, хто залишився. Зокрема, держава забезпечує доступ до освіти, роботи та соціальної підтримки.

Окрему увагу приділяють дітям

В Естонії діє спеціальна «Школа свободи», де українські учні можуть навчатися за змішаною програмою — з урахуванням як естонських, так і українських стандартів.

За словами Кольк, це зроблено для того, щоб діти не втрачали зв’язок з рідною мовою, культурою та могли без проблем повернутися до навчання в Україні після війни.

Водночас Естонія не змінює своєї політики підтримки України. Дипломатка наголосила, що допомога Києву залишається принциповою позицією як влади, так і суспільства.

Пані посол Естонії також підкреслила, що закінчення війни в Україні можливе лише через перемогу України, адже в іншому разі Росія знову становитиме загрозу для Європи.

