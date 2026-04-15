Українці можуть отримати 5-річний статус у країні ЄС: як подати заяву і коли дедлайн

Чехія запустила програму Lex Ukraine 2026, що дозволяє українським біженцям отримати дозвіл на проживання на 5 років. Проте вікно реєстрації відкрито лише до кінця квітня, а кількість місць суттєво обмежена.

Про це пише relocate.

1 квітня стартувала реєстрація на п’ятирічний дозвіл на проживання (zvláštní dlouhodobý pobyt) для українців, які мають статус тимчасового захисту в Чехії.

Для тих, хто вже прожив у країні близько чотирьох років і планує залишитися після березня 2027 року, це один із найпростіших і найнадійніших варіантів легалізації.

Водночас програма має суттєві обмеження. Реєстрація триває лише 30 днів, а кількість місць обмежена приблизно 15 тис. Водночас потенційних заявників — близько 400 тис., тобто конкуренція становить приблизно 26 осіб на одне місце в межах програми Lex Ukraine 2026.

Програма Lex Ukraine 2026 у Чехії — що про неї відомо

Lex Ukraine — це спеціальна ініціатива Чехії, яка діє поза стандартними міграційними процедурами. Вона дозволяє українцям із тимчасовим захистом отримати повноцінний довгостроковий статус без проходження загальної черги в міграційних органах.

П’ятирічний дозвіл відкриває значно ширші можливості порівняно з тимчасовим захистом. Він не обмежує зміну роботодавця, дає змогу подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів, а також є прямим кроком до отримання постійного проживання і, в перспективі, громадянства.

Хто може подати заявку на програму Lex Ukraine?

Програма має чітко визначені вимоги, і вона доступна не для всіх. Відповідність критеріям перевіряє Міністерство внутрішніх справ Чехії через власні бази даних, тому приховати невідповідності практично неможливо.

Кандидат повинен мати безперервний тимчасовий захист у Чехії понад два роки — тобто від 2022 або 2023 року.

Мінімальний річний дохід має становити 440 тис. чеських крон. Для кожного додаткового члена сім’ї ця сума збільшується на 110 тис. крон. Підтвердженням можуть бути податкова декларація або офіційні довідки про доходи.

Обов’язковою умовою є фінансова незалежність: особи, які отримують dávky (соціальні виплати), до участі не допускаються.

Також важливою вимогою є відсутність кримінального минулого — ці дані перевіряються через реєстри МВС.

Додатковим плюсом є наявність дітей, які відвідують школу чи дитсадок — це може позитивно вплинути на рішення.

Для пенсіонерів і матерів із дітьми участь теоретично можлива, якщо вони відповідають критерію економічної самостійності. Однак на практиці саме вимога щодо доходу часто стає суттєвою перешкодою. Альтернативою може бути подовження тимчасового захисту до 15 березня 2026 року та пошук інших варіантів легалізації.

Як отримати 5-річний статус у Чехії — два етапи

Процедура складається з двох кроків із приблизно піврічною паузою між ними. Якщо пропустити перший етап, участь у програмі стає неможливою.

Перший етап — Expression of Interest (1 — 30 квітня 2026 року). Це онлайн-реєстрація через Портал іноземців MVČR (frs.gov.cz). На цьому етапі потрібно подати підтвердження доходів за 2024 рік — податкову декларацію або зарплатні документи. Усі дані автоматично перевіряються через державні бази.

Другий етап — здача біометричних даних (жовтень 2026 року). Ті, хто пройде попередній відбір, отримають індивідуальне запрошення. Остаточне рішення очікується до кінця 2026 року. У разі позитивного результату заявник отримає 5-річну карту резидента.

Якщо не встигнути подати заявку у квітні, повторного набору цього року не буде. У такому разі доведеться користуватися стандартними міграційними процедурами, які є значно тривалішими і складнішими.

Переваги та недоліки 5-річного статусу в Чехії

Новий статус надає низку важливих переваг. Зокрема, це повний доступ до ринку праці без необхідності додаткових дозволів — можна змінювати роботодавця, займатися підприємництвом чи фрилансом.

Також відкривається можливість вільно подорожувати в межах Шенгенської зони (до 90 днів протягом 180 днів).

Крім того, цей статус зараховується до стажу, необхідного для отримання постійного проживання (stály pobyt), що значно скорочує шлях до нього.

Рівень доступу до освіти та медицини фактично прирівнюється до прав громадян Чехії, без обмежень, характерних для тимчасового захисту.

Ще одна важлива перевага — стабільність після 2027 року, адже цей статус не залежить від подовження Директиви про тимчасовий захист.

Водночас існують і певні недоліки. Зокрема, відсутній доступ до соціальних виплат (dávky), а перелік пільг є обмеженішим, ніж у разі сімейного дозволу на проживання. Також під час перетину кордону можливі додаткові перевірки.

Як подати заявку на 5-річний термін проживання в Чехії?

Для реєстрації залишається небагато часу, тому варто заздалегідь підготуватися.

Насамперед потрібно перевірити дохід за 2024 рік, врахувавши всі офіційні джерела — зарплату, підприємницькі доходи чи пенсії. Мінімальна сума становить 440 тис. крон для однієї особи плюс 110 тис. на кожного члена сім’ї.

Далі слід підготувати документи — податкову декларацію (daňové přiznání) або довідки від роботодавця за 2024 рік.

Також варто заздалегідь зареєструватися на порталі frs.gov.cz, оскільки можливе перевантаження системи.

Подаватися краще всією родиною одночасно — доходи в такому разі сумуються, а ключовою вимогою є загальна фінансова незалежність сім’ї.

Хоча Lex Ukraine 2026 має жорсткі умови та не гарантує участі всім охочим, для тих, хто відповідає критеріям, це один із найшвидших і найнадійніших способів отримати стабільний статус у Чехії на кілька років уперед.

Втім, відкритим залишається головне питання: що робити тим приблизно 385 тис. людей, які не зможуть потрапити до програми. Поки що чеська влада не дає на нього відповіді.

Правила для українських біженців у ЄС — останні новини

Нагадаємо, у квітні в Німеччині посилили контроль в аеропортах через запуск системи EES: українцям обов’язково потрібно здавати відбитки пальців та фото, що може спричинити черги на кордоні. Також Deutsche Kreditbank припиняє участь у бонусній програмі Miles&More — до кінця місяця користувачам необхідно відкрити рахунок у Deutsche Bank та оформити нову картку Mastercard, щоб і надалі накопичувати авіабонуси.

Зауважимо, ЄС розглядає можливість подовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, проте оновлена Директива може стати вибірковою. Серед імовірних обмежень — відмова у статусі чоловікам мобілізаційного віку, жителям відносно безпечних західних регіонів України та особам, які прибудуть після встановленої дати. Країни ЄС уникають надання довгострокових дозволів на проживання через брак адміністративних ресурсів та політичні ризики, тому статус залишається тимчасовим. Остаточне рішення щодо нових правил очікується наприкінці травня.