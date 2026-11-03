Українці можуть втратити захист в цій країні ЄС через одну дрібницю: кого це стосується

Біженці / © ТСН

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Українські біженці в Чехії ризикують втратити тимчасовий захист через неправильно оформлену адресу проживання. Крім того, така помилка може призвести до скасування реєстрації на спеціальний дозвіл для довгострокового перебування (ZDP) для всієї родини.

Про це повідомляє Czechia Online.

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У Чехії триває реєстрація на отримання ZDP, яка завершиться 31 грудня 2026 року. Однак українцям необхідно заздалегідь перевірити актуальність адреси проживання, зазначеної в державних реєстрах.

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Через яку помилку українці можуть втратити захист

Однією з умов отримання дозволу ZDP є підтвердження забезпечення житлом.

Якщо на момент бронювання візиту до Міністерства внутрішніх справ хоча б один член родини залишається зареєстрованим за адресою відділення МВС, реєстрацію на ZDP скасують для всього домогосподарства. Це стосується навіть тих сімей, які відповідають усім іншим вимогам.

Ба більше, відомі випадки, коли тривала реєстрація за адресою міністерства призводила до втрати тимчасового захисту.

При цьому повторне отримання такого статусу не повертає автоматично право на ZDP, оскільки порушується вимога щодо безперервності перебування в Чехії.

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Як перевірити адресу та уникнути проблем

Перед поданням документів усім членам родини рекомендують перевірити адресу реєстрації. Зробити це можна двома способами:

Онлайн — через Portál občana, авторизувавшись за допомогою електронної ідентифікації або datová schránka та відкривши розділ Registr obyvatel.

Телефоном — через спеціальну гарячу лінію МВС Чехії з питань тимчасового захисту: +420 974 801 802.

Якщо дані застаріли, змінити адресу можна особисто в центрі KACPU чи відділенні OAMP, поштою, через електронну скриньку datová schránka або електронним листом із кваліфікованим підписом. Також документи може подати уповноважений представник.

Для цього знадобляться заява про зміну адреси, копія першої сторінки закордонного паспорта та підтвердження наявності житла — зокрема, належним чином засвідчений договір оренди або документ від власника.

Що варто знати військовозобов'язаним чоловікам

Окремі вимоги діють для українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Від 5 серпня 2026 року під час первинного або повторного звернення по тимчасовий захист у Чехії вони повинні підтвердити виконання вимог щодо військового обліку.

Отже, українцям, які планують отримати довгостроковий дозвіл на перебування, варто перевірити документи завчасно, щоб не втратити можливість оформлення нового статусу через помилку в реєстрації.

Тимчасовий захист українців у Європі: які зміни готують

Нагадаємо, Європейський Союз розробляє новий план для українських біженців після завершення тимчасового захисту 2028 року. Зокрема, українцям можуть запропонувати перейти на робочі, студентські або сімейні дозволи на проживання.

Водночас Україна та європейські країни обговорюють можливість повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з порушенням законодавства. Однак це не означає запровадження автоматичної депортації українців із-за кордону.

Крім того, Чорногорія посилює вимоги до надання тимчасового захисту українським чоловікам, які підлягають військовому обліку.

Українці в Польщі втрачають тимчасовий захист

Раніше стало відомо, що в Польщі за місяць кількість українців із чинним тимчасовим захистом зменшилася приблизно на 81 тисячу — із 937 тисяч у вересні до 856 тисяч на початку жовтня.

Польська влада пояснює таке скорочення передусім новими вимогами до документів та переходом частини українців на інші дозволи на проживання.

Зокрема, біженці, які отримали захист без пред'явлення чинного проїзного документа, мали підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Ті, хто цього не зробив, автоматично втратили статус тимчасового захисту.

Водночас частина українців перейшла на інші підстави перебування, зокрема трирічні карти CUKR. Тому скорочення кількості чинних статусів не означає, що всі ці люди залишили Польщу.

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