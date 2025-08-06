Українці на кордоні з РФ і Грузією оголосили голодування — МЗС повідомило про погіршення ситуації

Україна вимагає від РФ повернення громадян без транзиту через Грузію / © Getty Images

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Міністерство закордонних справ України повідомило про загострення гуманітарної ситуації, що склалася з нашими громадянами, які утримуються на кордоні між РФ і Грузією і вже оголосили голодування.

Про йдеться у коментарі пресслужби Міністерства закордонних справ 6 серпня.

Там надали додаткові роз’яснення, повідомивши, що від другої половини червня 2025 року російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією. Це призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску «Даріалі» на кордоні з РФ.

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Там перебувають 96 українських громадян, яких російська сторона депортувала, оминаючи територію України, попри неодноразові офіційні прохання Києва повернути їх напряму.

За офіційною інформацією МЗС, 5 серпня частина затриманих громадян оголосила безстрокове голодування з вимогою надати їм дозвіл на перетин кордону. Українські дипломати вже прибули до пункту пропуску та підтримують постійний контакт з постраждалими.

Україна веде активну співпрацю з владою Грузії, Молдови та міжнародними партнерами, аби якнайшвидше організувати транзит і повернення громадян додому.

«Завдяки заходам вжитих МЗС спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону», — йдеться у повідомленні МЗС.

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Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже публічно звертався до російської сторони із вимогою доправляти депортованих українських громадян безпосередньо до кордону з Україною. Київ неодноразово заявляв про готовність приймати своїх громадян без транзиту через треті країни — зокрема Грузію чи Молдову. Однак станом на теперішній момент Росія відверто ігнорує ці заклики, що може свідчити про навмисне загострення гуманітарної ситуації на кордоні між РФ і Грузією.

Кого депортують через грузинський кордон

Серед депортованих українців, яких Росія вивозить до грузинського кордону, переважають особи, що мали кримінальне минуле. Це як колишні засуджені, які відбували покарання на тимчасово окупованих територіях і були насильно переміщені до Російської Федерації, так і ті, хто вже був засуджений за злочини, вчинені на території самої РФ.

Нагадаємо, 5 серпня українське посольство в Грузії отримало офіційне звернення від 5 громадян України, яких було депортовано з території Російської Федерації та наразі утримують на прикордонному пункті «Даріалі». У зверненні йшлося про початок безстрокового голодування з вимогою дозволити перетин грузинського кордону. До протесту поступово приєднуються інші українці, які також перебувають на цьому пункті пропуску.

Міністерство закордонних справ України, залучивши дипломатичні представництва в Грузії та Молдові, а також у тісній координації з відповідними органами влади України та партнерських країн, докладає максимальних зусиль для якнайшвидшого врегулювання цієї гуманітарної ситуації, зазначили у пресслужбі МЗС.

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