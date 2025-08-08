Українці припинили голодування на кордоні Грузії: що відбулося

Українці, які застрягли на російсько-грузинському кордоні / © facebook.com/Семен Семенченко

Українці, які оголосили голодування на прикордонному пункті «Даріалі» між Росією та Грузією, припинили свій протест.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Голодування розпочалося 5 серпня як вимога до Грузії допустити до них консула, роз’яснити причини затримання та надати можливість залишити країну. Українці, які перебували на КПП, заявляли про порушення своїх прав.

За даними МЗС, представник Посольства України в Грузії зустрівся з протестувальниками і поінформував їх про дії, які вживає українська сторона для їхнього повернення додому. Після цієї зустрічі троє українців отримали медичну допомогу. Посольство також домовилося з грузинською стороною про надання екстреної медичної допомоги українцям на КПП у майбутньому.

Що відбувається на кордоні?

МЗС України повідомило, що веде переговори з Грузією та Молдовою для розблокування транзитного шляху. Раніше, у липні, вдалося вивезти 44 українців з «Даріалі».

Проблема виникла через те, що Росія депортує українців, які відбули покарання в російських колоніях, саме на російсько-грузинський кордон. Грузинська сторона, у свою чергу, не впускає їх на свою територію, посилаючись на «інтереси безпеки» та недійсні документи.

Грузія запропонувала Україні два варіанти повернення громадян: морським або повітряним шляхом.

Нагадаємо, п’ятеро громадян України, яких утримують у підвальному приміщенні грузинського пункту пропуску «Даріалі» на кордоні з Росією, розпочали безстрокове голодування. Один із учасників акції, Сергій Ларко, вже близько місяця перебуває на кордоні між Росією та Грузією.