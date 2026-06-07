Українці ризикують залишитися без роботи в Польщі: хто замінить наших громадян

Замість українців — Колумбія та Непал: як кардинально змінюється ринок праці у Польщі / © Associated Press

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У Польщі зафіксували помітну тенденцію: все більше громадян України ухвалюють рішення повернутися на батьківщину або їдуть далі на Захід в інші держави. Водночас, поляки самовневнено вважають, що ісля повернення українці можуть не знайти тих самих пропозицій роботи. Компанії все більше покладаються на працівників з Азії та Південної Америки.

Про це йдеться у великому аналітичному матеріалі польського видання WNP.pl.

За словами Міхала Солецького, генерального директора Worksol Group, процес заміщення українських працівників вже розпочався. Він наголосив, що польський ринок праці швидко заповнив кадрові прогалини людьми, що прибувають з Азії та Південної Америки.

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Дослідження показують, що кількість іноземців, які працюють у Польщі, вже перевищила 1,17 мільйона. Це в шість разів більше, ніж у 2015 році. Хоча громадяни України залишаються найбільшою групою — згідно з даними за вересень 2024 року, їх було приблизно 779 000 — їхнє домінування на ринку праці Польщі систематично зменшується.

За інформацією видання, близько 30 000 громадян Колумбії та Філіппін зараз працюють у Польщі. Зазначається, що кількість працівників з країн Азії та Південної Америки стрімко зростає. Це також підтверджують дані про дозволи на роботу. У першій половині 2024 року їх було видано понад 173 000, більшість з яких — громадянам країн за межами Європи.

Все частіше виникають питання щодо того, чи зможуть працівники з цих країн назавжди замінити громадян України, які після початку війни почали переїжджати до країн Західної Європи, що пропонують легший доступ до працевлаштування та вищу заробітну плату.

За даними видання, у Польщі динамічно зростає кількість працівників, які прибувають, зокрема, з таких країн:

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Непал,

Індія,

Філіппіни.

Найбільший попит користуються, перш за все, люди, які виконують просту фізичну роботу, працівники виробництва та складів, а також оператори машин та обладнання.

У польському виданні самовпевнено заявляють, що деякі українці, які покинули Польщу в пошуках кращого заробітку, можуть зіткнутися з зовсім іншою реальністю у разі повернення назад. Мовляв, робочі місця, які колись на них чекали, вже можуть бути зайняті новими працівниками.

Нагадаємо, українка переїхала з Польщі в Португалію і розповіла, яка причина такого рішення і чи не жалкує про це.

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