Українці стали "двигуном" економіки Чехії: влада боїться їхнього виїзду

Українці принесли Чехії вдвічі більше грошей, ніж отримали допомоги.

© Державна прикордонна служба України

Українські біженці внесли в бюджет Чехії удвічі більше, ніж отримали з нього як гуманітарну допомогу.

Про це передає Radio Prague International.

За інформацією Міністерства праці Чехії, у першій половині 2025 року українські біженці принесли бюджету Чехії у формі внесків та податків 15 млрд крон (616 млн євро).

Державні дотації на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров’я, освіту та інші види підтримки біженців склали вдвічі менше — 7,6 млрд. крон (312 млн. євро).

  • Минулого року Чехія від біженців отримала 24,8 млрд крон (986 млн євро) і виділила як допомогу 15,5 млрд крон.

  • У 2023 році витрати Чехії на біженців становили 22 млрд крон (904 млн євро), а надходження — 19,4 млрд крон (797 млн ​​євро).

У перший рік повномасштабної війни Росії проти України, згідно з попередніми даними, на допомогу біженцям було виділено 25 млрд. крон (близько 1 млрд. євро), а надходження до бюджету склали 12,6 млрд. крон (518 млн. євро).

За словами міністра праці Маріана Юречки, наразі у Чехії працюють 169 000 громадян України зі статусом тимчасового захисту.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 21 вересня в Чехії було зареєстровано 393 843 особи з тимчасовим захистом у зв’язку з війною Росії проти України, з них:

  • 282 312 осіб у віці від 18 до 65 років.

  • 93 835 дітей і підлітків віком до 18 років,

  • осіб понад 65 років — 17 696.

«Якщо ці люди відразу поїдуть, то значна частина економіки зіткнеться із серйозними проблемами. Це — промисловість, сфера послуг, сільське господарство. Політики, які закликають до повернення людей в Україну, тим самим ставлять під загрозу економічний розвиток та благополуччя громадян Чехії», — наголошує міністр праці Чехії.

Раніше ми писали, що ціни на оренду квартир у Чехії стрімко зростають.

