Українці у США на порозі депортації: що вирішить адміністрація Трампа

Біженці / © pexels.com

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Понад 100 тисяч українців у США можуть втратити тимчасовий захищений статус (TPS), який дозволяє їм легально перебувати в країні та захищає від депортації. Адміністрація президента Дональда Трампа має до 19 жовтня вирішити, чи продовжувати програму.

Про це пише Politico.

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У Конгресі побоюються, що Білий дім може скасувати захист для українців. Водночас розглядається й інший сценарій — адміністрація може не ухвалити формального рішення. Тоді TPS автоматично продовжиться ще на шість місяців.

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Такий варіант дозволить українцям залишитися у США, однак фактично залишить їх у невизначеному становищі. Раніше Білий дім уже застосовував подібний підхід щодо громадян Сальвадору.

«Значна політична реакція, яка последує за спробою адміністрації депортувати українців, є тут важливим фактором», — сказав Politico помічник одного з конгресменів, знайомий із двопартійними дискусіями.

У Конгресі хочуть продовжити захист

Частина республіканців виступає за припинення програм TPS загалом, тоді як інші представники Республіканської партії та демократи закликають зберегти захист для українців.

У Конгресі вже зареєстрований двопартійний законопроєкт, який пропонує продовжити TPS для громадян України до 2029 року.

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Група сенаторів також попередила адміністрацію, що скасування статусу може вдарити по американській економіці, адже українці працюють, зокрема, у транспортній, медичній та будівельній сферах.

У Білому домі не уточнили, яке саме рішення готують щодо українців. Запит Politico переадресували до Міністерства внутрішньої безпеки США, де також прямо не прокоментували майбутнє програми.

За даними видання, остаточне рішення може залежати і від ширших відносин між Вашингтоном та Києвом.

У Конгресі США пропонують продовжити захист для українців

Раніше двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про продовження тимчасового захищеного статусу (TPS) для українців. Ініціатива має запобігти можливим депортаціям після завершення чинного терміну захисту 19 жовтня.

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TPS для українців діє від квітня 2022 року. Він захищає від депортації та дозволяє легально працювати у США, але не дає автоматичного права на постійне проживання чи громадянство. За даними Інституту міграційної політики, станом на лютий 2026 року такий статус мали понад 101 тисяча українців.

Ініціатива з’явилася на тлі посилення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо програм тимчасового захисту.

Також нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація США готується анулювати туристичні та бізнес-візи (B1/B2), видані у 2016-2026 роках іноземцям, які після в’їзду до країни звернулися по притулок. Це може торкнутися до 200 тис. людей і стати найбільшим масовим анулюванням віз в історії США.

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