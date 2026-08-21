Українці в Чехії ризикують втратити тимчасовий захист: що потрібно зробити вже у вересні

Прапор Чехії

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Для продовження тимчасового захисту українці в Чехії повинні прийти до відділення Міністерства внутрішніх справ у дату й час, заброньовані під час онлайн-реєстрації, та отримати нову візову наклейку. Дедлайн 30 вересня стосується тих, хто зареєструвався вчасно, до 15 березня.

Про це йдеться на офіційному порталі МВС Чехії.

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Процедура має два етапи: онлайн-реєстрацію та особистий візит до відділення. Електронне підтвердження продовжує статус лише до 30 вересня 2026 року; після отримання наклейки захист продовжать.

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Чому лист про реєстрацію не завершує процедуру

Підтвердження онлайн-реєстрації, яке можна завантажити у профілі на порталі МВС, містить дані про запис і дату візиту. Однак воно не є заміною документа, який підтверджує продовження статусу.

«Підтвердження про здійснення електронної реєстрації на продовження тимчасового захисту не замінює візову наклейку, і деякі держави Шенгенської зони можуть його не визнавати», — наголошує FAQ чеського МВС.

Тому у призначений день потрібно особисто з’явитися до відділення МВС і пройти завершальний етап процедури. Для поїздок іншими країнами Шенгенської зони МВС Чехії вказує на необхідність чинного закордонного паспорта та дійсної візової наклейки.

Що це означає для переходу на ZDP

Окремо дедлайн важливий для українців, які планують отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування (ZDP). Для цієї процедури має зберігатися безперервність тимчасового захисту до моменту отримання біометричної картки.

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Онлайн-реєстрація на ZDP у Чехії триватиме від жовтня до 31 грудня 2026 року. Саме право на цей дозвіл виникає після окремої процедури та отримання біометричної картки, а не лише після подання заяви чи виявлення інтересу. Якщо людина не завершить продовження чинного захисту наклейкою до 30 вересня, це може перервати необхідну для ZDP безперервність статусу.

Нагадаємо, що нові вимоги щодо підтвердження виконання військового обов’язку, які Чехія застосовує від 5 серпня 2026 року, стосуються заяв про перше або повторне надання тимчасового захисту, а також заяв членів сім’ї для возз’єднання. Для продовження вже чинного захисту ця умова не застосовується. Нові правила для тих, хто подає заяву вперше або повторно, ми вже розбирали у матеріалі про «Резерв+» і тимчасовий захист.

Загальний механізм тимчасового захисту в ЄС продовжили до 4 березня 2028 року, але чеське продовження документів відбувається окремими національними етапами.

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