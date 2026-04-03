Українці в Польщі можуть отримати новий статус CUKR: що це означає

Прапори Польщі та України / © Getty Images

Українці, які проживають у Польщі, можуть претендувати на зміну свого статусу та оформлення карти побиту CUKR, однак для цього необхідно виконати низку обов’язкових умов. Насамперед йдеться про безперервне перебування зі статусом PESEL UKR щонайменше протягом 365 днів.

Українці, щоб отримати статус CUKR, мають зберігати статус UKR як станом на 4 червня 2025 року, так і на момент подання заяви на нову карту, повідомляє InPoland.

Водночас уже зараз громадяни України зі статусом PESEL UKR можуть подаватися на отримання карти побиту строком на три роки, пише gov.pl. Такий документ дає право легально проживати в Польщі, вільно працювати без додаткових дозволів і вести підприємницьку діяльність на рівних умовах із громадянами країни.

Крім того, період перебування в Польщі за картою CUKR зараховується до стажу проживання, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Для оформлення карти CUKR, окрім безперервного статусу PESEL UKR протягом щонайменше 365 днів, передбачена ще одна умова — подати заявку можна лише через 30 днів після в’їзду до Польщі. Цей термін встановлено для підтвердження легальності перебування та стабільності статусу заявника.

Тому фахівці радять українцям заздалегідь планувати подачу документів, щоб дотриматися всіх вимог і уникнути затримок у розгляді заяв.

У разі сумнівів щодо безперервності статусу UKR рекомендують звертатися до місцевих органів соціальної підтримки або профільних організацій, де допоможуть перевірити документи та підтвердити легальність перебування.

