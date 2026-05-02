Українці в Польщі можуть отримати пенсію: що для цього потрібно

Працевлаштовані у Польщі українці отримують право на соціальні гарантії, зокрема пенсійні виплати. Завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, нарахування пенсій відбуватиметься і для громадян, які працювали в обох країнах.

Про це пише видання Inpoland.

Щоб отримати мінімальну польську пенсію, яка у 2026 році становить 1978,49 злотих (приблизно 520 доларів США), українцям потрібно:

досягти пенсійного віку (60 років для жінок, 65 років для чоловіків);

мати достатній стаж роботи (20 років для жінок, 25 років для чоловіків);

легально проживати на території Польщі.

Управління соціального страхування Польщі (ZUS) може доплачувати громадянам України до розміру мінімальної польської пенсії.

При цьому застосовується принцип накопичення стажу: якщо українець працював у двох країнах і не має достатнього стажу лише в Польщі, Установа соціального страхування може врахувати роки, відпрацьовані в Україні.

У такому випадку ZUS виплачує пенсію за вислугу років у Польщі та, якщо це застосовується, доплату до мінімальної заробітної пенсії. Пенсії за вислугу років в Україні виплачуються українською пенсійною системою.

Які умови виходу на пенсію в Польщі

Умови виходу на пенсію для українців фактично не відрізняються від вимог для громадян Польщі. Ті, хто народився до 1 січня 1949 року, повинні:

досягти пенсійного віку — 60 років для жінок, 65 років для чоловіків;

мати достатній стаж роботи — 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Стаж роботи обчислюється з періодів сплати внесків та без них, але періоди без сплати не можуть становити більше 1/3 загального стажу.

Люди, народжені після 1 січня 1949 року, отримують польську пенсію за так званими новими правилами. Це означає, що вони мають право на пенсію від ZUS після того, як відпрацюють принаймні один день, за який стягуються пенсійні внески.

Однак короткий стаж означає невеликі виплати — так звані «мінімальні» або «голодні» пенсії. Водночас такі пенсіонери мають право на додаткові щорічні виплати — 13-ту та 14-ту пенсії.

Правила для українців в Польщі — останні новини

Нагадаємо, українці, які повертаються з Польщі додому, повинні відмовитися від статусу тимчасового захисту. Також це стосується українців, які переїжджають з Польщі до іншої країни для отримання захисту.

Українці у Польщі, які мають статус PESEL UKR, від травня 2026 року зможуть подати заяву на нову посвідку на проживання CUKR. Вона дає право легально жити в країні три роки, працювати без окремого дозволу та вести бізнес, однак підходить не всім.

