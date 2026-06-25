Українці в Польщі можуть втратити 800+: які умови потрібно виконати для отримання виплат

Допомога українцям у Польщі

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У Польщі набули чинності нові правила отримання виплат за програмою «800+» для громадян України зі статусом UKR. Відтепер ключовою умовою призначення допомоги є професійна активність, тобто офіційне працевлаштування одного з батьків або опікунів дитини.

Про це повідомляє видання pulsHR.

Зазначається, що нові вимоги діють від 1 лютого 2026 року та стосуються українських біженців, які претендують на державну підтримку на дітей.

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«Умовою для отримання допомоги „800+“ є професійна активність (працевлаштування) батька, матері чи опікуна», — йдеться у матеріалі.

Крім того, дитина повинна відвідувати польську школу, проходити обов’язкову дошкільну підготовку або виконувати встановлений законом обов’язок щодо навчання. Виняток зроблено для дітей віком до шести років.

Також обов’язковою умовою залишається постійне перебування як заявника, так і дитини на території Польщі.

Водночас польська влада готує додаткові зміни до програми.

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Зокрема, Міністерство родини, праці та соціальної політики планує запровадити автоматичне продовження виплат «800+», що дозволить батькам не подавати нові заяви щороку. Якщо дані сім’ї не змінюватимуться, допомогу призначатимуть автоматично на підставі інформації, яку має Управління соціального страхування (ZUS).

Програма «800+» залишається одним із ключових механізмів підтримки сімей у Польщі та охоплює мільйони батьків і опікунів, допомагаючи покривати витрати на виховання, освіту та розвиток дітей.

Новий виплатний період програми «800+» триває від 1 червня 2026 року до 31 травня 2027 року.

Нагадаємо, громадяни України, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з труднощами під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, які підтримують бізнес.

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