Українці за кордоном тепер можуть оформити податковий код онлайн: як це працює

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Українці за кордоном тепер можуть легко й швидко оформити електронний податковий номер (ідентифікаційний код). Раніше послуга діяла як експеримент лише для дітей, а відтепер вона доступна всім дорослим. Спосіб подавання документів залежить від віку заявника.

Про це повідомили у МЗС України.

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Як оформити ідентифікаційний код за кордоном

Раніше податковий номер за кордоном могли зробити тільки дітям через батьків. Проте від 30 липня отримати цю послугу може кожен українець, який має чинний паспорт.

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Залежно від ситуації, подати заяву можна за двома процедурами:

Громадяни віком від 14 років: мають особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України;

Через законного представника: опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі чи керівники профільних закладів (за наявності нотаріальної довіреності або відповідного документа) можуть подати заяву як особисто в посольстві/консульстві, так і онлайн через власний електронний кабінет у системі «е-Консул».

У разі самостійного подання заяви через електронний кабінет «е-Консул» послуга надається безкоштовно. Якщо ж звернення оформлюється безпосередньо через посольство чи консульство, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних у розмірі 40 доларів США (або 37 євро). Детальні інструкції та перелік документів опубліковані на офіційному порталі МЗС.

У дипломатичному відомстві підкреслюють, що РНОКПП є ключовим елементом для взаємодії державних реєстрів, а його наявність відкриває українцям за кордоном доступ до більшості цифрових послуг держави.

«Продовжуємо роботу з цифровізації та спрощення доступу до державних послуг для громадян України за кордоном. Кожна така реформа — це про повагу держави до своїх громадян. А коли є відчуття поваги, то є мотивація зберігати звʼязки з Україною єдність нашого народу на рідній землі та на всіх континентах», — зазначив в. о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, Євросоюз подовжив дію тимчасового захисту для українців до 2028 року, однак правила перебування в Європі стають значно суворішими: від нових заявників тепер вимагатимуть виконання військового обов’язку, а Польща та Німеччина вже суттєво урізають соціальну допомогу та посилюють вимоги.

Також українці у Польщі, які отримали PESEL UKR лише на підставі заяви без пред’явлення дійсного паспорта, повинні надати документ до гміни до 31 серпня 2026 року. В іншому разі можна втратити тимчасовий захист.

Також від 1 січня 2027 року в Польщі почнуть діяти нові правила медичного оцінювання для осіб, які претендують на пенсії з інвалідності та інші виплати від Установи соціального страхування (ZUS).

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