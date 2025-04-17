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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Українці зможуть побачити метеорний потік Ліриди: де і коли шукати на небі

Ліриди — метеорний потік, який фіксували ще в VII столітті до н. е.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Як побачити Ліриди 2025:

Зоряне небо / © Pexels

У ніч на 22 квітня спостерігатиметься максимум метеорного потоку Ліриди — одного з найдавніших, відомих людству.

Про це повідомило видання Universe.

Назва походить від сузір’я Ліри, хоча радіант (точка вильоту метеорів) розташований ближче до межі з Геркулесом. Найкраще Ліриди видно після півночі, коли сузір’я піднімається високо.

Хоча Ліриди активні з 14 по 30 квітня, саме в ніч на 22 число очікується до 10–15 метеорів на годину. Пік активності в 2025 році припадає на 13:30 за Гринвічем (16:30 за київським часом), але найкращі умови для спостереження будуть після 21:00, коли радіант (точка вильоту метеорів) підніметься вище над горизонтом. Шукати метеори варто в темному місці з відкритим північним горизонтом.

Нагадаємо, сонячний супершторм може знищити Інтернет та електрику.

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