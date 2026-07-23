Українця депортують із Польщі після колапсу в метро: що сталося у Варшаві

Після інциденту в метро Варшави українця вирішили депортувати / © Unsplash

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Польща примусово депортує 38-річного громадянина України, який спричинив зупинку руху метро у Варшаві, кинувши рюкзак на колії. Чоловіку також заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 10 років.

Про це повідомляє RMF FM.

За інформацією видання, відповідне рішення ухвалив комендант Прикордонної служби Польщі.

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Що сталося у Варшаві

Інцидент стався на станції метро Centrum у Варшаві. За даними слідства, чоловік кинув рюкзак на колії, після чого залишив місце події.

Через підозрілий предмет правоохоронці евакуювали чотири станції метро, а рух поїздів на першій лінії був суттєво обмежений.

Наступного дня поліція затримала підозрюваного. Ним виявився 38-річний громадянин України.

Що вирішила влада Польщі

Слідчі встановили, що чоловік діяв самостійно, а не за чиєюсь вказівкою. Подію кваліфікували як хуліганський вчинок.

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Після затримання українця передали співробітникам Прикордонної служби. Найближчим часом його доправлять до пункту пропуску на кордоні та передадуть українським прикордонникам.

Окрім депортації, йому заборонили в’їзд до Польщі та всієї Шенгенської зони строком на 10 років.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що через інцидент у Польщі, а саме — наплічник на коліях — рух поїздів першої лінії варшавського метро M1 довелося обмежити на ділянках Кабати-Політехніка та Двожець Гданський-Млоціни. Для пасажирів організували замінний транспорт.

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