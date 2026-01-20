Сергія Кузнєцова утримують у німецькому СІЗО / © Дмитро Лубінець facebook

Українця Сергія Кузнєцова утримують у німецькому СІЗО в режимі жорсткої ізоляції, що має ознаки нелюдського поводження. Через системні порушення прав людини та обмеження зв’язку Україна вимагає термінового доступу до затриманого та приведення умов його перебування до міжнародних стандартів.

Про це офіційно повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, тривожні звістки надійшли від дружини Кузнєцова, яка відвідала його в Німеччині. Наразі українська сторона готує звернення до міністерства юстиції та правозахисних органів ФРН із вимогою невідкладно виправити ситуацію.

«Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини», — заявив Дмитро Лубінець.

Він додав, що ситуація ускладнюється тим, що Сергія утримують у секції для «особливо небезпечних» осіб, де тиск значно вищий, ніж в інших частинах установи. Дружина може бачити його лише один раз на місяць. З листопада чоловікові не дозволили жодного телефонного дзвінка, попри наявність офіційного судового дозволу, що адміністрація пояснює технічними проблемами.

Крім того, затриманому не видають зимове взуття зі складу, а питання належного харчування досі не вирішене. Омбудсман наголосив, що наполягатиме на особистому моніторинговому візиті до місця утримання громадянина України. Він планує особисто перевірити умови в СІЗО та провести конфіденційну розмову з Сергієм Кузнєцовим, щоб забезпечити дотримання стандартів Ради Європи та Конвенції ООН проти катувань.

Що відомо про підрив «Північного потоку»

Ще раніше, 26 вересня 2022 року, сталася розгерметизація ниток «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2» у Балтійському морі.

Тоді ще німецькі слідчі вважають, що розкрили справу про вибухи на газопроводах «Північні потоки». За їхньою версією, диверсія була організована українською владою, а екіпаж яхти «Андромеда», який і здійснив підрив, діяв за наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Проте у Польщі наприкінці вересня 2025 року затримали українця — Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву «Північних потоків».

Також Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до вибухів на «Північних потоках». Наразі відомо, що українець Сергій Кузнєцов уже перебуває у місті Карлсруе в землі Баден-Вюртемберг, де суд обиратиме йому запобіжний захід.