Українця у Польщі оштрафували на понад 15 000 злотих та депортують на батьківщину: що він зробив

З Польщі депортують українця / © inpoland

З Польщі до України депортують чоловіка, який вчинив у сусідній країні десятки правопорушень.

Про це пише польське видання onet.pl.

Що накоїв українець у Польщі

За даними польських правоохоронних органів, українець вчинив численні порушення законодавства. Загалом щодо нього було зафіксовано 21 адміністративне правопорушення та 5 звинувачень за Кримінальним кодексом. Сума накладених штрафів склала 15 300 злотих.

Серед найсерйозніших діянь — злочини, пов’язані з володінням наркотичними засобами. У цій справі чоловіка було остаточно засуджено Районним судом у Закопаному. В одному з випадків призначене покарання у вигляді штрафу було замінено на 100 днів позбавлення волі, які він відбув у виправних закладах у Новому Сончі та Перемишлі. Наступні провадження також стосувалися порушень закону про протидію наркоманії.

Окрім кримінальних справ, українець неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. Серед них переважали, зокрема, порушення громадського порядку, вживання нецензурних слів, надання неправдивих відомостей щодо особи, невиконання вказівок правоохоронців та інші порушення правил громадського порядку й адміністративних норм.

Нещодавно його також затримали за підозрою в образі державного службовця та пошкодженні майна.

Як покарають українця

Служби також встановили, що 26-річний чоловік перебував на території Польщі нелегально. Його попередня заява про легалізацію перебування була відхилена рішенням воєводи.

«У зв’язку з порушеннями закону, зневажливим ставленням до чинних норм та загрозою для громадського порядку, щодо іноземця було винесено рішення про зобов’язання повернутися без можливості добровільного виїзду. Це означає примусове доправлення до кордону», — йдеться у повідомленні.

До моменту виконання рішення, відповідно до постанови Районного суду в Закопаному, чоловік перебуватиме в охоронюваному центрі для іноземців, де чекатиме на завершення процедури повернення.

