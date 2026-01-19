Українця затримали в аеропорту Варшави: поляки були шоковані тим, ким виявився чоловік

Аеропорт Шопена у Варшаві / © Associated Press

У Польщі затримали українця, який мав при собі обладнання для радіоелектронного глушіння. Він перебував в аеропорту щонайменше більше тижня. Протягом цього часу, як повідомляється, в системах аеропорту виникали збої.

Про це пише польське видання onet.pl.

Що відомо про затримання українця

У перший день 2026 року газета «Rzeczpospolita» повідомила про затримання на Різдво в аеропорту імені Шопена у Варшаві українця Іллі С., який протягом багатьох годин сидів в одному з аеропортових закладів з обладнанням для глушіння. Інформація, що поширювалася в ЗМІ, виглядала як великий успіх польських служб. «Аеропорти відносяться до критичної інфраструктури, тому до справи поставилися з усією серйозністю», — йдеться в статті.

Українець просидів в аеропорту щонайменше дев’ять днів.

Як повідомляють джерела видання, служби вперше встановлюють контакт з українцем вже 17 грудня. Того дня до чоловіка, який перебував у загальнодоступній частині аеропорту, підходив патруль Служби охорони аеропорту. Увагу співробітників привернув той факт, що цей чоловік дуже довго перебував у різних частинах аеровокзалу.

На запитання про причину багатогодинного перебування в кафе чоловік відповідає, що запізнився на літак до Канади, а наступний рейс буде тільки наступного дня. Охоронці приймають це пояснення, тим більше, що чоловік викликає довіру своїм зовнішнім виглядом молодого бізнесмена. Він одягнений у ідеально пошитий костюм, є красномовним, володіє чудовою англійською мовою.

Як згодом встановили правоохоронні органи, українець прилетів до Польщі в аеропорт Модлін під Варшавою ще 9 грудня. Свої візити до аеропорту імені Шопена він, ймовірно, розпочав незабаром після цього.

Затримання

Схожа ситуація повторилася 25 грудня. Близько опівночі, з першого на другий день свят, чоловіка, який самотньо сидить у кафе, впізнав той самий патруль Служби охорони аеропорту, який розмовляв з ним понад тиждень тому. Коли співробітники запитують його, чому він не вилетів до Канади, він не може логічно пояснити. Він відмовляється пред’явити дійсний авіаквиток, а також документ, що посвідчує особу.

Тоді співробітники SOL викликають поліцейських з поліцейського відділку аеропорту «Варшава-Окень». Незабаром після них з’являються співробітники прикордонної служби, відповідальні за безпеку в аеропорту.

Поліцейські перевіряють документи чоловіка. З його паспорта випливає, що це 26-річний громадянин України Ілля С., який народився в Києві. Набагато цікавішим є те, що з 2021 року, тобто з періоду до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він не був в Україні.

Натомість чоловік часто відвідував країни Близького Сходу, які співпрацюють з Росією, — Сирію та Ліван. Ілля С. багато разів переїжджав. Наші інші джерела, які також бачили цей паспорт, додають, що українець подорожував арабськими країнами, такими як Об’єднані Арабські Емірати, а також бував у Канаді, Великій Британії та на Кіпрі. Служби знаходять у нього польську, канадську та вже недійсну британську візи.

Справді цікаво стає, коли поліцейські обшукують багаж чоловіка.

Поліцейські з подивом виявляють, що у валізі знаходиться близько п’яти кілограмів каші, цибуля та портативний чайник для варіння. Українець не може цього пояснити. Ймовірно це для того, щоб якомога довше бути в аеропорту. Також у сумці були ключі від автомобіля.

Навіщо чоловік був в аеропоту

За даними видання, в аеропорту сталося кілька збоїв, зокрема в системі інформації про прибуття та виліт, а також в інших системах інформації про пасажирів.

«Робоча теорія полягає в тому, що він, можливо, тестував певні його можливості. Вони розглядали, чи може такий глушильник вплинути на систему видачі дозволів аеропорту, дозволяючи комусь непоміченим потрапити до забороненої зони», — каже нам джерело видання.

Видання зазначає, що чоловіка спочатку відмовлялись затримувати, проте згодом все ж вирішили перевірити.

Що далі

Українець перебуває під вартою. Наразі польські правоохоронці не коментують справу та зазначають, що слідство триває.

«Наші джерела, близькі до слідства, повідомляють нам, що справа серйозна. Вони зазначають, що українець часто подорожував за кордон, що вимагало грошей, але затриманий не може або не хоче пояснити, звідки він їх взяв», — пише видання.