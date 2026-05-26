Українцям дадуть до 2 600 євро від Швейцарії: хто має шанс отримати гроші

Українці у чотирьох областях можуть подати заявки на мікрогранти до 2 600 євро. Допомогу надаватимуть підприємцям і самозайнятим громадянам, які постраждали через війну або були змушені переїхати.

У травні-червні 2026 року в Україні діє програма мікрогрантів від міжнародної організації Helvetas Swiss Intercooperation за фінансової підтримки Швейцарії. Вона спрямована на підтримку економічної стійкості українців, які ведуть або планують розпочати власну справу.

Хто може отримати допомогу

Подати заявку можуть підприємці та самозайняті громадяни у чотирьох регіонах України:

Харківській області;

Черкаській області;

Одеській області;

Вінницькій області.

Програма орієнтована на фізичних осіб-підприємців та людей, які здійснюють незалежну комерційну діяльність. Допомогу можуть отримати ті, хто був змушений переїхати через війну або чий бізнес зазнав пошкоджень.

Кому нададуть пріоритет

Перевагу під час відбору матимуть заявники, які після початку повномасштабної війни належать до однієї з вразливих категорій. Зокрема, це:

внутрішньо переміщені особи;

ВПО, які повернулися до місця постійного проживання;

ветерани та ветеранки;

люди з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю;

члени родин загиблих військових;

самотні або багатодітні матері й батьки;

громадяни віком понад 60 років.

Окрему увагу організатори приділятимуть молоді та жінкам, які вже займаються бізнесом або лише планують його започаткувати.

Яку суму можна отримати

Максимальний розмір гранту становить до 2 600 євро до оподаткування, що в еквіваленті дорівнює приблизно 139 100 грн.

Із цієї суми можуть утримати податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. У такому разі фактична максимальна сума допомоги становитиме близько 107 107 грн.

Одна людина може отримати лише один грант.

На що можна витратити гроші

Грантові кошти дозволено спрямувати на:

закупівлю обладнання;

придбання витратних матеріалів — не більше 20% від суми гранту;

оплату послуг із налаштування обладнання або консультаційної підтримки.

Як подати заявку

Для участі у програмі потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму та додати необхідні документи. Заявки прийматимуть до 12 червня включно.

Організатори радять не відкладати подання заявки на останній день, оскільки через високе технічне навантаження форма може працювати некоректно.

У повідомленні також наголошується, що розгляд і оцінка заявок можливі лише за наявності повного пакета документів.

