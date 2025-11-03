Українцям можуть скасувати виплати на житло в одній з країн ЄС: коли набудуть чинності зміни

Українцям в Ірландії скоротять виплати на житло / © ТСН.ua

Влада Ірландії планує поступово скасувати виплати на житло для українських біженців.

Про це йдеться на The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді.

Ірландія змінює умови допомоги для українців

Уряд Ірландії розглядає можливість скасування виплат на житло для громадян України, які прибули після початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє видання, мета таких кроків — заохотити українців повертатися додому після завершення дії тимчасового захисту, який спливає у березні 2027 року.

Питання розглядатимуть на засіданні уряду — сьогодні, 3 листопада. Очікується, що тоді чиновники визначать основні напрямки політики щодо українців після завершення терміну дії директиви ЄС про тимчасовий захист.

Що чекає українців після завершення тимчасового захисту

На сьогодні в Ірландії перебуває близько 120 тисяч українських біженців. Уряд країни попереджає, що без чіткої стратегії після 2027 року може виникнути перевантаження системи міжнародного захисту.

Після завершення тимчасового статусу українцям планують спростити повернення додому, водночас залишаючи можливість легально залишитися тим, хто працює та є фінансово незалежним.

Для окремих категорій українців, які працюють у важливих для Ірландії секторах — зокрема в будівництві, медицині та соціальному догляді — можуть запровадити спеціальні візи. Наразі таких працівників близько 4 тисяч осіб.

Українці, які мають високу зарплату та стабільну зайнятість, зможуть перейти до повноцінного легального статусу проживання.

Зміни у програмі житлової підтримки

На сьогодні держава виплачує власникам будинків компенсацію за розміщення українських біженців. Однак уряд уже почав поступово скорочувати ці виплати:

Раніше допомога становила 800 євро на місяць, нині — 600 євро, а повне припинення програми заплановане на кінець 2026 року.

Ба більше, відповідно до оновлених правил, українці зможуть проживати у державному житлі лише 90 днів, про що повідомляє благодійна організація People in Need.

Очікується, що з наступного року українці почнуть отримувати повідомлення про завершення терміну проживання в тимчасових оселях. Це рішення має стимулювати частину біженців повертатися до України.

Що буде далі

Ірландська влада підкреслює, що прагне забезпечити «справедливий і законний» перехід для українців — від тимчасового захисту до постійного статусу або повернення додому.

Однак головна мета уряду — зменшити навантаження на ринок житла та систему соцвиплат, залишивши підтримку лише тим, хто реально інтегрувався в ірландське суспільство.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що уряд Ірландії зазначав про можливість значно збільшити фінансову допомогу біженцям, які добровільно погодяться повернутися додому. Родини зможуть отримати до 10 тис. євро, а такий крок має розвантажити перевантажену міграційну систему країни.